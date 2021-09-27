2021-09-27: Нафта марки Brent перевищила ціну 2018 року

Обновлено: Сентябрь 27, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-27: Нафта марки Brent перевищила ціну 2018 року

Світові ціни на нафту зростають вранці більш ніж на 1%, при цьому вартість бареля Brent з постачанням в листопаді перевищила 79 доларів вперше з 2018 року, завдяки що спостерігається зростання попиту укупі з очікуванням відставання пропозиції.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

По станом на 7.52 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 1,14%, до 78,11 долара за барель. При цьому вартість листопадових ф’ючерсів збільшувалася на 1,2%, до 79,03 долара за барель, а раніше в ході торгів понеділка досягала 79,52 долара. Показник перевищив 79 доларів за барель вперше з 23 жовтня 2018 року.

Листопадові ф’ючерси на нафту марки WTI дорожчають в той же час на 1,23%, до 74,89 долара за барель. Показник раніше в ході торгів перевищував 75 ​​доларів за барель — вперше з 14 липня поточного року.

Зростання цін на нафту відбувається в міру поліпшення перспектив з попитом на сировину в світі. Крім того, запаси нафти в світі скорочуються, в США показник близький до трирічного мінімуму. У тому, що стосується пропозиції, то країни ОПЕК +, як зазначає агентство Блумберг, послаблюють обмеження на видобуток дуже повільними темпами, що чинить тиск на пропозицію на світовому ринку.

«Підтримку зростанню вартості нафти як і раніше надають побоювання з приводу пропозиції на енергетичних ринках. Попит виглядає так, як ніби він буде вище, ніж очікувалося в найближчому майбутньому», — вважає аналітик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), якого цитує агентство.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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