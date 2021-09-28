Уряд затвердив основні напрями діяльності Нафтогазу на 2021 рік

Уряд затвердив основні напрями діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на 2021 рік.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 1011 від 27 вересня 2021 року.
Компанія вітає затвердження Урядом основних напрямів діяльності Компанії на 2021 рік на додаток до основних напрямів на довгострокову перспективу, які були визначені у політиці власності Компанії, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 982.
У відповідності до міжнародних практик «політика власності» визначає, насамперед, мету державного володіння компанією, пояснюючи суспільству, чому держава вважає, що компанію потрібно зберігати у державній власності. Водночас «основні напрями діяльності» мають бути конкретними директивами для менеджменту, за дотриманням яких має слідкувати наглядова рада.
«Термінал» писав, Кабінет міністрів призначив нове правління НАК «Нафтогаз України».