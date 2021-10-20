Держпраці виявила 17 порушень на столичній АЗС

Головне управління Держпраці у Київській області провело позапланову перевірку в ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ», яке має 1 АЗС в місті Києві, та виявило 17 порушень.
Про це пише пресслужба Держпраці.
«Під час перевірки виявлено 17 порушень. Серед них: відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (злив/налив нафтопродуктів), відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (повітряні лінії електропередавання), відсутня декларація на виконання робіт на висоті, опосвідчення електроустановок проведено з порушенням, працівники не пройшли навчання з питань охорони праці, працівники не пройшли спецнавчання та інші», — йдеться у повідомленні.
За результатами перевірки Головне управління Держпраці у Київській області підготувало позов до суду на заборону, направило листи до Нацполіції та прокуратури.