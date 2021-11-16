Сертифікацію Nord Stream 2 AG призупинено

Обновлено: Ноябрь 16, 2021. Тэги: , , ,

Сертифікацію Nord Stream 2 AG призупинено

Федеральне мережеве агентство ФРН «призупинило сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного транспортного оператора» через питання організаційно-правового характеру. Про це у вівторок сказано в повідомленні, яке поширив регулятор.

Передає ТАСС.

Згідно з повідомленням, в результаті перевірки документів агентство прийшло до висновку, що сертифікація оператора трубопроводу Nord Stream 2 може розглядатися тільки в разі, якщо у оператора є правова форма відповідно до німецького права.

Сертифікація відновиться, коли оператор зі штаб-квартирою в місті Цуг (Швейцарія) передасть основний капітал, що стосується німецького сегмента, у власність німецької «дочки», відзначили в регуляторі. «Процес сертифікації залишається призупиненим до тих пір, поки передача основних активів і людських ресурсів дочірньої компанії не буде завершена, і Федеральне мережеве агентство зможе перевірити нові документи дочірньої компанії в якості нового заявника», — йдеться в прес-релізі.

Регулятор продовжить сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного транспортного оператора не з нуля. Передбачений законом термін в чотири місяці не потрібно відраховувати заново після надходжень нових документів, пояснили кореспонденту ТАСС в прес-службі.

Там нагадали, що сертифікація почалася 8 вересня, тобто крайній термін за законом був би 8 січня 2022 року. «»Якщо надійдуть нові документи в необхідному обсязі, то сертифікація продовжиться в рамках днів, що залишилися від чотирьох місяців. В принципі, це і відображено в прес-релізі», — зазначили в агентстві.

Згідно з процедурою, за підсумками чотиримісячного терміну був би складений проект рішення, який буде відправлений до Єврокомісії. Після того як сформулюють позицію щодо проекту, німецький регулятор затвердить своє рішення.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз долучено до процесу сертифікації оператора Північного потоку-2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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