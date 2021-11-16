Сертифікацію Nord Stream 2 AG призупинено

Федеральне мережеве агентство ФРН «призупинило сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного транспортного оператора» через питання організаційно-правового характеру. Про це у вівторок сказано в повідомленні, яке поширив регулятор.

Передає ТАСС.

Згідно з повідомленням, в результаті перевірки документів агентство прийшло до висновку, що сертифікація оператора трубопроводу Nord Stream 2 може розглядатися тільки в разі, якщо у оператора є правова форма відповідно до німецького права.

Сертифікація відновиться, коли оператор зі штаб-квартирою в місті Цуг (Швейцарія) передасть основний капітал, що стосується німецького сегмента, у власність німецької «дочки», відзначили в регуляторі. «Процес сертифікації залишається призупиненим до тих пір, поки передача основних активів і людських ресурсів дочірньої компанії не буде завершена, і Федеральне мережеве агентство зможе перевірити нові документи дочірньої компанії в якості нового заявника», — йдеться в прес-релізі.

Регулятор продовжить сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного транспортного оператора не з нуля. Передбачений законом термін в чотири місяці не потрібно відраховувати заново після надходжень нових документів, пояснили кореспонденту ТАСС в прес-службі.

Там нагадали, що сертифікація почалася 8 вересня, тобто крайній термін за законом був би 8 січня 2022 року. «»Якщо надійдуть нові документи в необхідному обсязі, то сертифікація продовжиться в рамках днів, що залишилися від чотирьох місяців. В принципі, це і відображено в прес-релізі», — зазначили в агентстві.

Згідно з процедурою, за підсумками чотиримісячного терміну був би складений проект рішення, який буде відправлений до Єврокомісії. Після того як сформулюють позицію щодо проекту, німецький регулятор затвердить своє рішення.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз долучено до процесу сертифікації оператора Північного потоку-2.