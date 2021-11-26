Оператори заборгували 2 мільярда за відібраний у жовтні газ — ОГТСУ

У жовтні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) не оплатили відбір природного газу для власних виробничо-технологічних витрат із магістральних газогонів на 1,99 млрд грн.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Сумарний борг облгазів перед Оператором ГТС України складає 12,5 млрд грн, з яких майже 7,4 млрд грн — заборгованість облгазів групи РГК.

У жовтні найбільший приріст відбувся з боку Донецькоблгазу (корпоративними правами якого управляє НАК «Нафтогаз України»), який відібрав газу на 544,6 млн грн, Одесагаз – 394,5 млн грн, Черкасигаз — на 301,5 млн грн, а також Луганськгазу — на 110,1 млн грн.

Нагадаємо, протягом 2020-2021 років ОГТСУ подав близько 50 позовних заяв для стягнення заборгованості за врегулювання щодобових негативних небалансів на загальну суму понад 9 млрд грн.

Окрім того, ОГТСУ підтримує термінове впровадження механізму розподільчих рахунків для облгазів, який дозволить автоматично перераховувати кошти для сплати за газ Оператору ГТС, за наявності значної заборгованості операторів ГРМ, у встановлених нормативах обсягах. На жаль, за наявною інформацією, тільки 16 з 44 облгазів відкрили зазначені розподільчі рахунки, що є грубим порушенням відповідного закону та постанови КМУ. Вважаємо за необхідне звернути на цей факт увагу НКРЕКП та правоохоронних органів.

Раніше «Термінал» писав, у вересні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) відібрали для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) природний газ із магістральних газогонів на понад 2,6 млрд грн.