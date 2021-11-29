ОПЕК+ переніс дві зустрічі на кілька днів для оцінки впливу нового штаму COVID-19 «омікрон» на ринок після різкого падіння ціни на нафту в п’ятницю.

Про це повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерела, пише Прайм.

«ОПЕК+ переносить дві технічні зустрічі на пізніші дати тижня після нафтового краху минулої п’ятниці, щоб дати своїм комітетам більше часу для оцінки впливу нового штаму коронавірусу», — йдеться в повідомленні агентства.

Так, за даними неназваних делегатів із низки країн-членів об’єднання, засідання технічного комітету експертів ОПЕК+, яке мало відбутися у понеділок, відбудеться в середу. При цьому засідання Спільного міністерського моніторингового комітету має відбутися у четвер, а не у вівторок, зазначає агентство.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я за підсумками екстреного засідання прийняла рішення класифікувати новий варіант коронавірусу, виявлений у ПАР, що викликає занепокоєння. Новий штам — B.1.1.529 — ВООЗ назвала грецькою літерою «омікрон». Голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері висловив стурбованість, що новий штам коронавірусу «омікрон» через свою небезпеку може стати порівнянним з вірусом Ебола і таким же заразним, як штам «дельта».

Читайте також в «Терміналі», попит на нафту у світі щорічно буде збільшуватися незначно після 2025 року, а після 2035 року зростання і зовсім припиниться, прогнозує ОПЕК у своїй щорічній доповіді World Oil Outlook.