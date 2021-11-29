ОПЕК+ переніс дві зустрічі

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги: ,

ОПЕК+ переніс дві зустрічі

ОПЕК+ переніс дві зустрічі на кілька днів для оцінки впливу нового штаму COVID-19 «омікрон» на ринок після різкого падіння ціни на нафту в п’ятницю.

Про це  повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерела, пише Прайм.

«ОПЕК+ переносить дві технічні зустрічі на пізніші дати тижня після нафтового краху минулої п’ятниці, щоб дати своїм комітетам більше часу для оцінки впливу нового штаму коронавірусу», — йдеться в повідомленні агентства.

Так, за даними неназваних делегатів із низки країн-членів об’єднання, засідання технічного комітету експертів ОПЕК+, яке мало відбутися у понеділок, відбудеться в середу. При цьому засідання Спільного міністерського моніторингового комітету має відбутися у четвер, а не у вівторок, зазначає агентство.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я за підсумками екстреного засідання прийняла рішення класифікувати новий варіант коронавірусу, виявлений у ПАР, що викликає занепокоєння. Новий штам — B.1.1.529 — ВООЗ назвала грецькою літерою «омікрон». Голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері висловив стурбованість, що новий штам коронавірусу «омікрон» через свою небезпеку може стати порівнянним з вірусом Ебола і таким же заразним, як штам «дельта».

Читайте також в «Терміналі», попит на нафту у світі щорічно буде збільшуватися незначно після 2025 року, а після 2035 року зростання і зовсім припиниться, прогнозує ОПЕК у своїй щорічній доповіді World Oil Outlook.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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