ОПЕК оприлюднила прогноз зростання попиту на нафту

Попит на нафту в світі щорічно буде збільшуватися незначно після 2025 року, а після 2035 року зростання і зовсім припиниться, прогнозує ОПЕК у своїй щорічній доповіді World Oil Outlook.

Передає Прайм.

Автори очікують, що в період з 2020 по 2025 роки світовий попит на нафту буде щорічно збільшуватися на 2,6 мільйона барелів на добу, в період з 2025 по 2030 роки — на 0,6 мільйона барелів на добу, а з 2030 по 2035 роки — всього на 0,3 мільйона барелів нафти на добу щорічно.

Відзначається, що в країнах ОЕСР пік попиту на нафту припаде вже на 2025 рік, після чого споживання «чорного золота» буде знижуватися — ОПЕК прогнозує для цих країн зниження попиту майже на 8% в період з 2020 по 2045 роки, в той час як країни, що не входять в ОЕСР, будуть нарощувати попит на нафту протягом усього прогнозованого періоду.

Раніше Термінал писав, що ціна Brent перевищила $80 за барель вперше з 2018 року.