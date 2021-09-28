2021-09-28: Нафта дорожчає, ціна Brent перевищила $80 за барель вперше з 2018 року

Обновлено: Сентябрь 28, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-09-28: Нафта дорожчає, ціна Brent перевищила $80 за барель вперше з 2018 року

Світові ціни на нафту зростають, при цьому вартість бареля Brent з постачанням в листопаді перевищила 80 доларів, вперше з осені 2018 року, на ознаках того, що зростання попиту на сировину в світі випереджає пропозицію.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.16 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent виросла на 0,85%, до $79,36 за барель, листопадових — на 0,83%, до $80,19 за барель, а раніше в ході торгів вівторка досягала $80,35. Показник перевищив $80за барель вперше з 23 жовтня 2018 року.

Листопадові ф’ючерси на нафту марки WTI дорожчають в той же час на 0,85%, до $76,09 за барель.

Зростання цін на нафту відбувається в міру ознак поліпшення перспектив попиту на сировину в світі в той час, як пропозиція збільшується повільнішими темпами.

«Попит на нафту може вирости на 500 тисяч барелів на день, так як високі ціни на газ змушують споживачів переходити на іншу сировину», — сказав агентству Блумберг аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Експерт вважає, що це посилить брак пропозиції на ринках, особливо з урахуванням того, що ОПЕК + тільки незначно збільшує видобуток.

«Термінал» писав, світові ціни на нафту зростають вранці більш ніж на 1%, при цьому вартість бареля Brent з постачанням в листопаді перевищила 79 доларів вперше з 2018 року, завдяки що спостерігається зростання попиту укупі з очікуванням відставання пропозиції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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