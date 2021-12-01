Білорусь і Росія погодили ціну на газ на 2022 рік

У Санкт-Петербурзі відбулася зустріч міністра енергетики Білорусі Віктора Каранкевича і Посла Білорусі Володимира Семашка з Головою правління ПАТ «Газпром» Олексієм Міллером. Про це повідомили в прес-службі Міненерго Білорусі.

Передає портал Союзної держави.

За підсумками зустрічі підписано протокол між Газпромом і урядом Білорусі про порядок формування цін при постачанні природного газу в Білорусь в 2022 році.

Рівень ціни на газ для Білорусі на 2022 рік узгоджений, виходячи з умов поточного року, — 128,52 дол. за тисячу куб. м.

Раніше Термінал писав, що транзит газу через Україну після 2024 року залежить від наявності покупців.