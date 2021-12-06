2021-12-06: Нафта Brent торгується по $71 за баррель

Нафта дорожчає за рішенням Саудівської Аравії підняти у січні ціни на всі сорти, що поставляються в Азію та США.

Про це пише Innesting.com.

Підтримка ринку також надає деяке послаблення побоювань щодо небезпеки штаму «омікрон». Дані з ПАР, де було виявлено цей новий варіант COVID-19, не показують зростання кількості госпіталізацій, повідомляє агентство Bloomberg.

Радник президента США Джо Байдена з медичних питань доктор Ентоні Фаучі заявив, що поки що немає свідчень про те, що «омікрон» є більш важким, ніж інші штами.

Saudi Aramco (SE:2222) повідомила у вихідні, що ціна основного сорту, що поставляється до Азії, у січні збільшиться на $0,6 за барель. В результаті він коштуватиме на $3,3 за барель більше, ніж кошик нафти Омана та Дубая – це максимум із лютого 2020 року. Підвищення цін для США становитиме від $0,4 до $0,6 за барель.

«Рішення Саудівської Аравії штовхає вгору нафтовий ринок у понеділок, — зазначає аналітик із сировинного сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. — Це рішення було очікуваним, враховуючи, що ОПЕК+ прийняла рішення продовжити нарощування видобутку в січні, незважаючи на невизначеність, пов’язану омікрону».

Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:45 кск у понеділок становить $71,53 за барель, що на $1,65 (2,36%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $0,21 (0,3%) – до $69,88 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час підвищилася на $1,67 (2,52%) — до $67,93 за барель. До закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів знизилася на $0,24 (0,4%) і становила $66,26 за барель. Як Brent, так і WTI, завершили в мінусі шостий тиждень поспіль — це найтриваліший період з листопада 2018 року. Тижневе зниження вартості Brent становило 2,4%, WTI – 2,8%.

