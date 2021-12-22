ДП «Оператор ринку» стало акціонерним товариством

Обновлено: Декабрь 22, 2021. Тэги:

ДП «Оператор ринку» стало акціонерним товариством

Державне підприємство «Оператор ринку» реорганізовано в акціонерне товариство (АТ), 100% акцій якого належить державі та не підлягає приватизації.

Про це повідомляється на сайті компанії.
Відповідний наказ був підписаний міністром енергетики Германом Галущенком. Міністерство також затвердило новий статут АТ «Оператор ринку» зі статутним капіталом 103 921 000 грн.

Виконувачем обов’язків генерального директора АТ став Олександр Гавва, призначений на початку грудня в.о. директора ДП.

«Це знакова подія на ринку електричної енергії України, яка відкриває багато нових можливостей для розвитку «Оператора ринку». Корпоратизація — це насамперед впровадження прозорої системи корпоративного управління, торговельна інтеграція з європейськими операторами ринку електроенергії та втілення нових проєвропейських торгових проєктів на майданчику компанії», – заявив Гавва.

Корпоратизація «Оператора ринку» відбувається відповідно до пункту 8 статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо здійснення функцій оператора ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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