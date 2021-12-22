ДП «Оператор ринку» стало акціонерним товариством

Державне підприємство «Оператор ринку» реорганізовано в акціонерне товариство (АТ), 100% акцій якого належить державі та не підлягає приватизації.



Про це повідомляється на сайті компанії.

Відповідний наказ був підписаний міністром енергетики Германом Галущенком. Міністерство також затвердило новий статут АТ «Оператор ринку» зі статутним капіталом 103 921 000 грн.

Виконувачем обов’язків генерального директора АТ став Олександр Гавва, призначений на початку грудня в.о. директора ДП.

«Це знакова подія на ринку електричної енергії України, яка відкриває багато нових можливостей для розвитку «Оператора ринку». Корпоратизація — це насамперед впровадження прозорої системи корпоративного управління, торговельна інтеграція з європейськими операторами ринку електроенергії та втілення нових проєвропейських торгових проєктів на майданчику компанії», – заявив Гавва.

Корпоратизація «Оператора ринку» відбувається відповідно до пункту 8 статті 51 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.4. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо здійснення функцій оператора ринку.