Укргазвидобування збільшило видобуток на старих свердловинах за рахунок ноу-хау

АТ «Укргазвидобування» у 2021 році застосувало на 75 свердловинах технологію капілярних систем, яка дає змогу інтенсифікувати видобуток газу на складних свердловинах, схильних до накопичення рідини.

Технологію капілярних систем фахівці Укргазвидобування почали застосовувати тільки рік тому і лише за цей рік вдалося збільшити видобуток газу на старих свердловинах на 67 млн куб. м та відповідно зменшити виробничо-технологічні втрати, пише пресслужба УГВ.

«Додатковий газ власного видобутку особливо важливий в умовах сьогоднішніх цін на газ. Капілярні системи – це спосіб підіймати добовий видобуток на старих свердловинах у швидкий та економічно доцільний спосіб. З огляду на позитивні результати впровадження цієї технології минулого року, ми плануємо розширювати програму її застосування. Попередній план на 2022 рік – збільшити кількість операцій до 232», – зазначив виконуючий обов’язки генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

Середня окупність встановлення капілярної системи на свердловині складає до одного року, але є приклади, коли окупність склала менш як місяць – зокрема, на свердловині №100 Західно-Солохівського родовища в Полтавській області. На свердловинах Битків-Бабчинського родовища, що на Івано-Франківщині, завдяки застосуванню капілярних систем добовий дебіт зріс більш ніж на 40%, або на 70 тис. куб м газу.

Капілярні системи – це технологія, яку застосовують на свердловинах, пробурених на родовищах з низьким пластовим тиском, роботу яких ускладнює накопичення рідини, що призводить до зниження видобутку, іноді навіть до повної зупинки й необхідності дороговартісного капітального ремонту свердловин.

Капілярні системи забезпечують нагнітання поверхнево-активних речовин на вибій свердловини для утворення піни, котра легше аніж вода виноситься на поверхню. Застосування технології дає змогу стабілізувати роботу свердловини та зменшити виробничі втрати. Спостереження й управління свердловиною здійснюються дистанційно.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування», що входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тисяч кубометрів газу на добу.