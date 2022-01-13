Єврокомісія очікує від Газпрому відповідь на запит щодо цін на газ

Єврокомісія направила ряду енергокомпаній запит з приводу ситуації з цінами на газ на ринку, вже отримала багато відповідей, але все ще чекає відповіді від Газпрому, повідомила єврокомісар Маргрет Вестагер в ході брифінгу в Брюсселі.

Передає Прайм.

«Наводить на роздуми, коли компанія, зважаючи на збільшення попиту, обмежує поставки. Єврокомісія направила запит ряду енергетичних компаній (щодо ситуації з цінами на газ – ред.), ми отримали багато відповідей, очікуємо відповіді від інших, включаючи Газпром. Нам потрібні відповіді, щоб провести наш аналіз. Енергетична криза, ціни на газ — це пріоритет в Європі», — заявила Вестагер.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії Газпрому.