Через відсутність палива не працюють 19 блоків ТЕС та ТЕЦ

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги: , ,

Через відсутність палива не працюють 19 блоків ТЕС та ТЕЦ
Через відсутність палива станом на 17 січня не працювали 19 блоків та 1 корпус теплових електростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго».

«Станом на 12:00 17 січня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебував блок №3 Ладижинської ТЕС. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 19 блоків та 1 корпус ТЕС і ТЕЦ загальною потужністю 4,6 ГВт», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на 17 січня запаси вугілля на складах ТЕС становили 681,3 тис. тонн, зокрема газового — 622 тис. тонн і антрацитового — 58,6 тис. тонн.

Виробництво електроенергії на ТЕС за 10-16 січня у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 33,2% (до 118,6 млн кВт-год.) через збільшення споживання електроенергії. У будні середньодобове виробництво ТЕС становило 125,5 млн кВт-год., а у вихідні — 101,4 млн кВт-год.

Минулого тижня частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем виросла з 19% до 23%.

Як повідомлялось, з початку опалювального сезону запаси вугілля на складах державних і приватних теплоелектростанцій зросли на 26%.

Читайте в «Терміналі», за даними НЕК «Укренерго», станом на 12:29 04 січня, в енергосистемі України не працюють 24 енергоблоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей через недостатній обсяг вугілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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