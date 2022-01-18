Через відсутність палива не працюють 19 блоків ТЕС та ТЕЦ

Через відсутність палива станом на 17 січня не працювали 19 блоків та 1 корпус теплових електростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

Про це повідомили в пресслужбі НЕК «Укренерго».

«Станом на 12:00 17 січня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебував блок №3 Ладижинської ТЕС. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 19 блоків та 1 корпус ТЕС і ТЕЦ загальною потужністю 4,6 ГВт», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на 17 січня запаси вугілля на складах ТЕС становили 681,3 тис. тонн, зокрема газового — 622 тис. тонн і антрацитового — 58,6 тис. тонн.

Виробництво електроенергії на ТЕС за 10-16 січня у порівнянні з попереднім тижнем збільшилося на 33,2% (до 118,6 млн кВт-год.) через збільшення споживання електроенергії. У будні середньодобове виробництво ТЕС становило 125,5 млн кВт-год., а у вихідні — 101,4 млн кВт-год.

Минулого тижня частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем виросла з 19% до 23%.

Як повідомлялось, з початку опалювального сезону запаси вугілля на складах державних і приватних теплоелектростанцій зросли на 26%.

Читайте в «Терміналі», за даними НЕК «Укренерго», станом на 12:29 04 січня, в енергосистемі України не працюють 24 енергоблоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей через недостатній обсяг вугілля.