2022-01-26: Ціна нафти Brent становить майже $88 за барель

Ціни на нафту коливаються після суттєвого стрибка за підсумками попередньої сесії, ринок стежить за ситуацією навколо України та чекає щотижневої доповіді Міненерго про запаси енергоносіїв у США.

За даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 872 тис. барелів після підйому на 1,404 млн барелів тижнем раніше, пише Investing.com.

Офіційні дані про запаси оприлюднять міністерство енергетики США сьогодні.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують, що запаси нафти в країні знизилися минулого тижня на 2,1 млн барелів, запаси бензину — зросли на 2,2 млн барелів, дистилятів — зменшилися на 1,6 млн барелів. Волатильність нафтового ринку зросла цього тижня: у понеділок ціни впали більш ніж на 2%, а у вівторок піднялися на понад 2%. При цьому вони лишаються близько 7-річних максимумів.

Більшість експертів очікує подальшого збільшення попиту на нафту, і низка інвестбанків, включаючи Goldman Sachs (NYSE:GS), прогнозує зростання ціни Brent до $100 за барель цього року, зазначає Bloomberg.

«Ситуація навколо України може мати серйозні негативні наслідки для енергетичних ринків. Тут дуже багато побоювань та виснажених нервів, — каже директор JTD Energy Services Pte Джон Дрісколл. — Висока волатильність нафтового ринку, ймовірно, збережеться, але «бичачий» тренд залишається незмінним. Ціна нафти піде до $90 за барель, і це неминуче. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 кск у середу становить $87,95 за барель, що на $0,25 (0,28%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $1,93 (2,2%) – до $88,2 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,37 (0,43%) — до $85,23 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $2,29 (2,8%), до $85,6 за барель.