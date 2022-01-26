2022-01-26: Ціна нафти Brent становить майже $88 за барель

Обновлено: Январь 26, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-26: Ціна нафти Brent становить майже $88 за барель

Ціни на нафту коливаються після суттєвого стрибка за підсумками попередньої сесії, ринок стежить за ситуацією навколо України та чекає щотижневої доповіді Міненерго про запаси енергоносіїв у США.

За даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 872 тис. барелів після підйому на 1,404 млн барелів тижнем раніше, пише Investing.com.

Офіційні дані про запаси оприлюднять міністерство енергетики США сьогодні.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують, що запаси нафти в країні знизилися минулого тижня на 2,1 млн барелів, запаси бензину — зросли на 2,2 млн барелів, дистилятів — зменшилися на 1,6 млн барелів. Волатильність нафтового ринку зросла цього тижня: у понеділок ціни впали більш ніж на 2%, а у вівторок піднялися на понад 2%. При цьому вони лишаються близько 7-річних максимумів.

Більшість експертів очікує подальшого збільшення попиту на нафту, і низка інвестбанків, включаючи Goldman Sachs (NYSE:GS), прогнозує зростання ціни Brent до $100 за барель цього року, зазначає Bloomberg.

«Ситуація навколо України може мати серйозні негативні наслідки для енергетичних ринків. Тут дуже багато побоювань та виснажених нервів, — каже директор JTD Energy Services Pte Джон Дрісколл. — Висока волатильність нафтового ринку, ймовірно, збережеться, але «бичачий» тренд залишається незмінним. Ціна нафти піде до $90 за барель, і це неминуче. Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 кск у середу становить $87,95 за барель, що на $0,25 (0,28%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $1,93 (2,2%) – до $88,2 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,37 (0,43%) — до $85,23 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $2,29 (2,8%), до $85,6 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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