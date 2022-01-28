Якби «Молдовагаз» не контролювалася «Газпромом» — Молдові було б легше

Президент Молдови Майя Санду в ефірі телеканалу TV8 заявила, що для покупки країною газ в іншого постачальника потрібні певні умови.
Про це пише Прайм.
Зокрема, Молдова могла б купити газ в іншого продавця, якби на ринку склалася найкраща ситуація.
«Для Молдови було б легше у кризовій ситуації, якби «Молдовагаз» не контролювалася «Газпромом»», — вважає глава держави. Санду зазначила, що Молдова хоч і насилу, але все ж таки виконує оплачує свої рахунки за газ.
Розв’язати проблеми, що виникли у «Молдовагазу», допомагає уряд, підсумувала президент.
Раніше «Термінал» писав, договір між Молдовагазом та Газпромом може бути розірваний, якщо не буде проведено аудиту історичного боргу.Про це сказав віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.