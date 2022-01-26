Договір між Молдовагазом та Газпромом може бути розірваний, якщо не буде проведено аудиту історичного боргу.

Про це сказав віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пише АНГІ.

«Якщо до травня 2022 року не буде проведено аудит історичного боргу Молдовагаз перед Газпромом, існує ризик розірвання контракту та припинення постачання газу», — розповів Спину.

Уряд Молдови підготував документацію для тендеру щодо відбору компанії, яка проведе аудит.

«Минулого тижня на засіданні Наглядової ради Молдовагазу цю інформацію було також передано представникам Газпрому в раді. Було ухвалено рішення, що пропозиції від російської компанії надійдуть до 25 січня, після чого буде оголошено тендер», — додав Спину.

З 1 листопада 2021 року набув чинності п’ятирічний договір на постачання газу до Молдови. За підсумками переговорів із Газпромом у Санкт-Петербурзі у жовтні 2021 року молдавська та російська сторони підписали протокол на додаток до контракту на постачання природного газу.

Він передбачає, зокрема, проведення аудиту історичного обов’язку для того, щоб подолати розбіжності з цього приводу. Газпром стверджує, що борг правого берега Дністра складає $709 млн, включно з пенею. Молдова вважає цю суму сильно завищеною.

Раніше «Термінал» писав, парламент Молдови проголосував за надзвичайний стан (НС) у зв’язку із ситуацією в енергетиці.