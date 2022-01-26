Договір між Молдовагазом та Газпромом може бути розірваний

Обновлено: Январь 26, 2022. Тэги: , ,

Договір між Молдовагазом та Газпромом може бути розірваний

Договір між Молдовагазом та  Газпромом  може бути розірваний, якщо не буде проведено аудиту історичного боргу.
Про це сказав  віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пише АНГІ.

«Якщо до травня 2022 року не буде проведено аудит історичного боргу Молдовагаз перед Газпромом, існує ризик розірвання контракту та припинення постачання газу», — розповів Спину.

Уряд Молдови підготував документацію для тендеру щодо відбору компанії, яка проведе аудит.
«Минулого тижня на засіданні Наглядової ради Молдовагазу цю інформацію було також передано представникам Газпрому в раді. Було ухвалено рішення, що пропозиції від російської компанії надійдуть до 25 січня, після чого буде оголошено тендер», — додав Спину.

З 1 листопада 2021 року набув чинності п’ятирічний договір на постачання газу до Молдови. За підсумками переговорів із Газпромом у Санкт-Петербурзі у жовтні 2021 року молдавська та російська сторони підписали протокол на додаток до контракту на постачання природного газу.

Він передбачає, зокрема, проведення аудиту історичного обов’язку для того, щоб подолати розбіжності з цього приводу. Газпром стверджує, що борг правого берега Дністра складає $709 млн, включно з пенею. Молдова вважає цю суму сильно завищеною.

Раніше «Термінал» писав, парламент Молдови проголосував за надзвичайний стан (НС) у зв’язку із ситуацією в енергетиці.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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