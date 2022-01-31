Про це пише пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».
«Сьогодні, 30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.
«Уперше за всю історію атомної енергетики України ДП «НАЕК «Енергоатом» працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно», — наголосили в компанії.
У Енергоатомі нагадали, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15, забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду.
Раніше «Термінал» писав, 26 січня перший енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до енергомережі. Триває набір потужності.