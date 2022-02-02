Газпром почав нарощувати постачання газу до Європи

Обновлено: Февраль 02, 2022. Тэги: , ,

Газпром почав нарощувати постачання газу до Європи

Російська газова компанія «Газпром» вперше за тривалий час забронювала транспортні потужності для транзиту природного газу до країн Євросоюзу.

Заявка «Газпрому» на транзит через Україну станом на 1 лютого становила 107,7 млн кубометрів, пише DW.

Що стосується транзиту Україною, то це близько до максимального контрактного обсягу транзитних потужностей у 109 млн кубометрів. Це приблизно вдвічі більше за середнє прокачування за січень цього року. Так, заявки на прокачування газу на день раніше — на 31 січня — становили 64,6 млн кубометрів. Таким чином, показник збільшився майже у 1,7 раза.

Також, за даними, оприлюдненими на платформі GSA Platform, «Газпром» вперше за 43 дні забронював у вівторок, 1 лютого, частину потужності трубопроводу «Ямал – Європа» для транзиту блакитного палива через Польщу. За даними відомостями, 2 лютого через «Ямал — Європу» буде прокачано 12,53 млн кубометрів газу.

«Термінал» писав, Єврокомісія продовжує досліджувати обстановку на газовому ринку Євросоюзу через різке зростання цін, щоб виявити, чи не порушили компанії-постачальники правила конкуренції, повідомив представник прес-служби ЄК в ході брифінгу.

Раніше ми писали, що у європейських сховищах залишилось 40% газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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