Газпром почав нарощувати постачання газу до Європи

Російська газова компанія «Газпром» вперше за тривалий час забронювала транспортні потужності для транзиту природного газу до країн Євросоюзу.

Заявка «Газпрому» на транзит через Україну станом на 1 лютого становила 107,7 млн кубометрів, пише DW.

Що стосується транзиту Україною, то це близько до максимального контрактного обсягу транзитних потужностей у 109 млн кубометрів. Це приблизно вдвічі більше за середнє прокачування за січень цього року. Так, заявки на прокачування газу на день раніше — на 31 січня — становили 64,6 млн кубометрів. Таким чином, показник збільшився майже у 1,7 раза.

Також, за даними, оприлюдненими на платформі GSA Platform, «Газпром» вперше за 43 дні забронював у вівторок, 1 лютого, частину потужності трубопроводу «Ямал – Європа» для транзиту блакитного палива через Польщу. За даними відомостями, 2 лютого через «Ямал — Європу» буде прокачано 12,53 млн кубометрів газу.

«Термінал» писав, Єврокомісія продовжує досліджувати обстановку на газовому ринку Євросоюзу через різке зростання цін, щоб виявити, чи не порушили компанії-постачальники правила конкуренції, повідомив представник прес-служби ЄК в ході брифінгу.

Раніше ми писали, що у європейських сховищах залишилось 40% газу.