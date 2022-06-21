Австрия удвоила скорость установки солнечных панелей

Обновлено: Июнь 21, 2022.

Австрия удвоила скорость установки солнечных панелей

В Австрии в 2021 году было установлено более чем вдвое больше мощностей солнечных панелей, чем в 2020 году.

Об этом, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv, сообщила в понедельник ассоциация фотоэлектрической промышленности.

Австрия имеет одну из самых больших в мире долей возобновляемой электроэнергии, что подкреплено успешным ранним бумом гидроэнергетики.

Поскольку жители страны и природоохранные органы блокируют дальнейшие гидроэнергетические проекты, политика возобновляемых источников энергии обратилась в сторону ветра и солнца.

«В течение прошлого года отрасль достигла невероятных успехов. Рекордный 2021 год теперь нужно взять за основу и мотивацию для дальнейшего расширения», — сказал Герберт Паерл, председатель Австрийской ассоциации солнечной фотоэлектрической промышленности.

Всего за год было установлено 740 мегаватт (МВт) мощностей, в результате чего общая мощность страны выросла до 2783 МВт.

Солнечная энергетика покрывает около 5% потребности Австрии в электроэнергии. Большинство новых фотоэлектрических установок было сосредоточено в восточной Австрии.

По прогнозам аналитиков, Австрия стремится достичь 100% возобновляемой электроэнергии к 2030 году. Для этого потребуется около 10000 МВт солнечной мощности.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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