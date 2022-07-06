Добыча сланцевого газа на главном проекте КНР поставила рекорд

Обновлено: Июль 06, 2022.

Добыча сланцевого газа на главном проекте КНР поставила рекорд

В первой половине текущего года на крупнейшем месторождении сланцевого газа КНР Fuling добыча достигла рекорда.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные оператора месторождения, который входит в группу Sinopec, производство превысило 3,63 млрд кубометров. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. В январе-июне на Fuling было введено в эксплуатацию 46 новых скважин, что на 15% больше, чем годом 2021-м.

При этом на месторождении стремятся увеличить добычу природного газа из низкоэффективных скважин. В первом полугодии объем производства на более чем 650 старых скважинах превысил 3,48 млрд кубометров. Это на 187 млн кубометров больше, чем ожидалось.

Месторождение Fuling расположено на юго-западе Китая. Оно было открыто в 2012 году, коммерческая добыча начата в марте 2014 года. Общие разведанные запасы месторождения составляют почти 900 млрд кубометров (34% всех запасов сланцевого газа в Китае). По итогам 2021 года на нем было добыто почти 7,1 млрд кубометров, что стало рекордным показателем.

Вдохновленная сланцевым бумом в Соединенных Штатах в 2000-х годах, КНР стремится воспроизвести его у себя. По данным Управления энергетической информации США (EIA), доказанные геологические запасы КНР составляют 31 трлн кубометров. Они являются крупнейшими в мире запасами сланцевого газа.

Будучи второй страной в мире, добившейся коммерциализации сланцевого газа, Китай ожидает роста добычи сланцевого газа в ближайшие годы. Для этого он будет полагаться на свой основной актив: бассейн Сычуань. Там предполагается к 2025 году удвоение добычи сланцевого газа. Пекин вложил большие средства в геологоразведочные проекты. Всего на разведку сланцев было выделено 3,7 млрд долларов.

Однако долгое время добыча сланцевого газа в Китае была далека от успеха. В частности, производство в бассейне Fuling существенно не развивалось. Крупные международные компании, такие как Chevron, BP и Shell, решили рискнуть и принять участие в разработке. Однако, в конце концов, им пришлось отказаться от своих планов, поскольку результаты бурения обманули их ожидания. Масштабная разработка сланцевого газа так и не стала реальностью, хотя добыча в стране медленно набирала обороты.

Одним из объяснений этой череды неудачных попыток является сложная геологическая среда Китая. Резервуары с газом располагаются в среднем на глубине 3,2 тыс метров, а расположены они часто в труднодоступных районах. Этот барьер в сочетании с риском дефицита воды в регионах добычи увеличил затраты на бурение и препятствовал инвестициям со стороны крупных нефтекомпаний. Также в процессе принятия решений стала возникать обеспокоенность по поводу загрязнения подземных вод химикатами в результате гидроразрыва пласта.

Источник: НАНС

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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