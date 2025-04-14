Ціни на нафту різко впали через загострення торгової війни між США та Китаєм

Нафтові ринки переживають значне падіння через ескалацію митної війни між США та Китаєм. Китай різко скоротив імпорт американської нафти, а високі мита роблять її нерентабельною для китайських НПЗ. Погіршення глобальних економічних перспектив і страхи перед рецесією тиснуть на нафтовий попит.

Ціни на нафту продовжують падати через загострення митних суперечок між США та Китаєм. Китай значно скоротив імпорт сирої нафти зі США, а високі мита роблять американську нафту економічно невигідною для китайських переробників. Одночасно побоювання щодо глобальної рецесії тиснуть на ринкові настрої та погіршують прогнози щодо попиту на нафту.

Нафтові ринки завершать тиждень із серйозними втратами, попри те, що президент США Дональд Трамп у останній момент пом’якшив свої торгові загрози. Водночас конфлікт між Вашингтоном і Пекіном продовжує загострюватися, що різко погіршує перспективи для енергетичного сектора в цілому.

Ціна на Brent майже не змінилася за тиждень, але впала на $6 за барель порівняно з місячною давниною. West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче $60 за барель і може тривалий час залишатися на цьому рівні. Це падіння пов’язане з різкою зміною очікувань щодо попиту на нафту через торгову війну Трампа.

«Ми на шляху до рецесії, — заявив Ніл Дутта, керівник економічних досліджень Renaissance Macro Research, у коментарі для Bloomberg. — Не думаю, що це особливо суперечливе твердження». Ця заява відображає панівні настрої серед економічних аналітиків, а також, ймовірно, більшості ринкових учасників. Попередження про рецесію поширюються з неймовірною швидкістю, і навіть Управління з енергетичної інформації (EIA) при Міненерго США попередило про негативний вплив митної війни на нафтовий попит.

Bloomberg зазначає, що ціни на нафту падають з моменту обрання Трампа. Спочатку це пояснювалося очікуваннями, що новий президент змусить нафтові та газові компанії ще більше нарощувати видобуток. Коли ж галузь дала зрозуміти, що не має таких намірів, увага переключилася на торгову політику Трампа, яка виявилася набагато суперечливішою, ніж його мрія про «Drill, baby, drill».

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com