Ціни на нафту різко впали через загострення торгової війни між США та Китаєм

Обновлено: Апрель 14, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на нафту різко впали через загострення торгової війни між США та Китаєм

Нафтові ринки переживають значне падіння через ескалацію митної війни між США та Китаєм. Китай різко скоротив імпорт американської нафти, а високі мита роблять її нерентабельною для китайських НПЗ. Погіршення глобальних економічних перспектив і страхи перед рецесією тиснуть на нафтовий попит.

Ціни на нафту продовжують падати через загострення митних суперечок між США та Китаєм. Китай значно скоротив імпорт сирої нафти зі США, а високі мита роблять американську нафту економічно невигідною для китайських переробників. Одночасно побоювання щодо глобальної рецесії тиснуть на ринкові настрої та погіршують прогнози щодо попиту на нафту.

Нафтові ринки завершать тиждень із серйозними втратами, попри те, що президент США Дональд Трамп у останній момент пом’якшив свої торгові загрози. Водночас конфлікт між Вашингтоном і Пекіном продовжує загострюватися, що різко погіршує перспективи для енергетичного сектора в цілому.

Ціна на Brent майже не змінилася за тиждень, але впала на $6 за барель порівняно з місячною давниною. West Texas Intermediate (WTI) опустилася нижче $60 за барель і може тривалий час залишатися на цьому рівні. Це падіння пов’язане з різкою зміною очікувань щодо попиту на нафту через торгову війну Трампа.

«Ми на шляху до рецесії, — заявив Ніл Дутта, керівник економічних досліджень Renaissance Macro Research, у коментарі для Bloomberg. — Не думаю, що це особливо суперечливе твердження». Ця заява відображає панівні настрої серед економічних аналітиків, а також, ймовірно, більшості ринкових учасників. Попередження про рецесію поширюються з неймовірною швидкістю, і навіть Управління з енергетичної інформації (EIA) при Міненерго США попередило про негативний вплив митної війни на нафтовий попит.

Bloomberg зазначає, що ціни на нафту падають з моменту обрання Трампа. Спочатку це пояснювалося очікуваннями, що новий президент змусить нафтові та газові компанії ще більше нарощувати видобуток. Коли ж галузь дала зрозуміти, що не має таких намірів, увага переключилася на торгову політику Трампа, яка виявилася набагато суперечливішою, ніж його мрія про «Drill, baby, drill».

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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