OPEC+ збільшує видобуток нафти попри цінову турбулентність і слабке дотримання квот

Видобуток нафти країнами OPEC+ у березні 2025 року досяг восьмимісячного максимуму на тлі падіння цін, спричиненого торговельними напруженнями та рішенням про поступове підвищення квот. Понаднормовий видобуток фіксується в Іраку, Казахстані та ОАЕ, тоді як Саудівська Аравія й Росія залишилися нижче цільових показників.
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Об’єднання країн OPEC+ у березні 2025 року наростило видобуток нафти до 41,04 млн барелів на добу, що є найвищим показником за останні вісім місяців. Такі дані оприлюднив опитувальник OPEC+ від S&P Global Commodity Insights, опублікований 10 квітня.
У порівнянні з лютим, загальний видобуток збільшився на 30 тис. барелів на добу (б/д). Це значно менше, ніж у лютому, коли приріст склав 440 тис. б/д, однак свідчить про складнощі організації з реалізацією скорочень видобутку.
OPEC скоротила видобуток на 10 тис. б/д — до 26,84 млн б/д, тоді як країни-партнери поза OPEC наростили його на 40 тис. б/д — до 14,17 млн б/д.
При цьому країни OPEC+ із встановленими квотами у березні перевищили загальні ліміти на 319 тис. б/д, що більше, ніж у лютому (294 тис. б/д понад норму).
Серед постійних порушників знову фіксуються Ірак і Казахстан. Казахстан видобував 1,8 млн б/д — на 30 тис. б/д більше за лютий і значно вище квоти в 1,468 млн б/д. Це пояснюється розширенням проєкту «Тенгіз», який запрацював із січня.
Видобуток Іраку залишився стабільним на рівні 4,07 млн б/д, включно з приблизно 250 тис. б/д у напівавтономному Курдистані. При цьому офіційний представник іракської держкомпанії SOMO 7 квітня заявив, що федеральний Ірак (без Курдистану) зменшив видобуток на 40 тис. б/д — до 3,637 млн б/д.
Також вище квоти працювали Об’єднані Арабські Емірати, хоча ця країна отримала дозвіл OPEC поступово нарощувати видобуток на 300 тис. б/д з квітня.
Перевищення квот назване однією з причин несподіваного рішення 3 квітня щодо прискорення згортання добровільних скорочень на 2,2 млн б/д у другому кварталі.
Водночас ситуація ускладнюється торговельними конфліктами: США під керівництвом президента Джо Байдена ввели нові тарифи на окремих торговельних партнерів, зокрема Китай, що спричинило заходи у відповідь та різкі коливання цін на нафту.
Ціна нафти Dated Brent, за оцінкою Platts на 9 квітня, становила $62,685/барель — на $15 нижче, ніж 1 квітня.
Країни-порушники домовилися подати оновлені, прискорені компенсаційні плани до Секретаріату OPEC до 15 квітня.
Найбільші виробники альянсу — Саудівська Аравія та Росія — у березні залишилися нижче своїх цільових рівнів: 8,95 млн б/д та 8,97 млн б/д відповідно при квоті 8,978 млн б/д.
Наступне засідання Об’єднаного міністерського наглядового комітету (JMMC) і повне міністерське засідання OPEC+ заплановано на 28 травня.
Опитування Platts враховує видобуток на рівні свердловин і базується на даних нафтових посадовців, трейдерів, аналітиків, а також супутниковому моніторингу, судноплавних та інвентарних звітах.
|OPEC+ crude production (million b/d)
|OPEC-9
|Mar-25
|Change
|Feb-25
|Quota
|Over/under
|Algeria
|0.91
|0.00
|0.91
|0.908
|0.002
|Congo-Brazzaville
|0.25
|-0.01
|0.26
|0.277
|-0.027
|Equatorial Guinea
|0.06
|0.00
|0.06
|0.070
|-0.010
|Gabon
|0.24
|0.01
|0.23
|0.169
|0.071
|Iraq*
|4.07
|0.00
|4.07
|4.000
|0.070
|Kuwait
|2.43
|0.01
|2.42
|2.413
|0.017
|Nigeria
|1.48
|-0.02
|1.50
|1.500
|-0.020
|Saudi Arabia
|8.95
|-0.01
|8.96
|8.978
|-0.028
|UAE
|3.05
|0.00
|3.05
|2.912
|0.138
|TOTAL OPEC-9
|21.44
|-0.02
|21.46
|21.227
|0.213
|OPEC EXEMPT
|Change
|Quota
|Over/under
|Iran
|3.23
|0.00
|3.23
|N/A
|N/A
|Libya
|1.20
|0.00
|1.20
|N/A
|N/A
|Venezuela
|0.97
|0.01
|0.96
|N/A
|N/A
|TOTAL OPEC-12
|26.84
|-0.01
|26.85
|N/A
|N/A
|NON-OPEC WITH QUOTAS
|Change
|Quota
|Over/under
|Azerbaijan
|0.47
|0.00
|0.47
|0.551
|-0.081
|Bahrain
|0.19
|0.00
|0.19
|0.196
|-0.006
|Brunei
|0.09
|0.00
|0.09
|0.083
|0.007
|Kazakhstan
|1.80
|0.03
|1.77
|1.468
|0.332
|Malaysia
|0.37
|0.01
|0.36
|0.401
|-0.031
|Oman
|0.75
|0.00
|0.75
|0.759
|-0.009
|Russia
|8.97
|0.00
|8.97
|8.978
|-0.008
|Sudan
|0.03
|0.00
|0.03
|0.064
|-0.034
|South Sudan
|0.06
|0.00
|0.06
|0.124
|-0.064
|TOTAL NON-OPEC WITH QUOTAS
|12.73
|0.04
|12.69
|12.624
|0.106
|NON-OPEC EXEMPT
|Change
|Quota
|Over/under
|Mexico
|1.44
|0
|1.44
|N/A
|N/A
|TOTAL NON-OPEC
|14.17
|0.04
|14.13
|N/A
|N/A
|OPEC+ MEMBERS WITH QUOTAS
|Change
|Quota
|Over/under
|TOTAL
|34.17
|0.02
|34.15
|33.85
|0.319
|OPEC+
|Change
|Quota
|Over/under
|TOTAL
|41.01
|0.03
|40.98
|N/A
|N/A
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: spglobal