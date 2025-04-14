OPEC+ збільшує видобуток нафти попри цінову турбулентність і слабке дотримання квот

Видобуток нафти країнами OPEC+ у березні 2025 року досяг восьмимісячного максимуму на тлі падіння цін, спричиненого торговельними напруженнями та рішенням про поступове підвищення квот. Понаднормовий видобуток фіксується в Іраку, Казахстані та ОАЕ, тоді як Саудівська Аравія й Росія залишилися нижче цільових показників.

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Об’єднання країн OPEC+ у березні 2025 року наростило видобуток нафти до 41,04 млн барелів на добу, що є найвищим показником за останні вісім місяців. Такі дані оприлюднив опитувальник OPEC+ від S&P Global Commodity Insights, опублікований 10 квітня.

У порівнянні з лютим, загальний видобуток збільшився на 30 тис. барелів на добу (б/д). Це значно менше, ніж у лютому, коли приріст склав 440 тис. б/д, однак свідчить про складнощі організації з реалізацією скорочень видобутку.

OPEC скоротила видобуток на 10 тис. б/д — до 26,84 млн б/д, тоді як країни-партнери поза OPEC наростили його на 40 тис. б/д — до 14,17 млн б/д.

При цьому країни OPEC+ із встановленими квотами у березні перевищили загальні ліміти на 319 тис. б/д, що більше, ніж у лютому (294 тис. б/д понад норму).

Серед постійних порушників знову фіксуються Ірак і Казахстан. Казахстан видобував 1,8 млн б/д — на 30 тис. б/д більше за лютий і значно вище квоти в 1,468 млн б/д. Це пояснюється розширенням проєкту «Тенгіз», який запрацював із січня.

Видобуток Іраку залишився стабільним на рівні 4,07 млн б/д, включно з приблизно 250 тис. б/д у напівавтономному Курдистані. При цьому офіційний представник іракської держкомпанії SOMO 7 квітня заявив, що федеральний Ірак (без Курдистану) зменшив видобуток на 40 тис. б/д — до 3,637 млн б/д.

Також вище квоти працювали Об’єднані Арабські Емірати, хоча ця країна отримала дозвіл OPEC поступово нарощувати видобуток на 300 тис. б/д з квітня.

Перевищення квот назване однією з причин несподіваного рішення 3 квітня щодо прискорення згортання добровільних скорочень на 2,2 млн б/д у другому кварталі.

Водночас ситуація ускладнюється торговельними конфліктами: США під керівництвом президента Джо Байдена ввели нові тарифи на окремих торговельних партнерів, зокрема Китай, що спричинило заходи у відповідь та різкі коливання цін на нафту.

Ціна нафти Dated Brent, за оцінкою Platts на 9 квітня, становила $62,685/барель — на $15 нижче, ніж 1 квітня.

Країни-порушники домовилися подати оновлені, прискорені компенсаційні плани до Секретаріату OPEC до 15 квітня.

Найбільші виробники альянсу — Саудівська Аравія та Росія — у березні залишилися нижче своїх цільових рівнів: 8,95 млн б/д та 8,97 млн б/д відповідно при квоті 8,978 млн б/д.

Наступне засідання Об’єднаного міністерського наглядового комітету (JMMC) і повне міністерське засідання OPEC+ заплановано на 28 травня.

Опитування Platts враховує видобуток на рівні свердловин і базується на даних нафтових посадовців, трейдерів, аналітиків, а також супутниковому моніторингу, судноплавних та інвентарних звітах.

OPEC+ crude production (million b/d) OPEC-9 Mar-25 Change Feb-25 Quota Over/under Algeria 0.91 0.00 0.91 0.908 0.002 Congo-Brazzaville 0.25 -0.01 0.26 0.277 -0.027 Equatorial Guinea 0.06 0.00 0.06 0.070 -0.010 Gabon 0.24 0.01 0.23 0.169 0.071 Iraq* 4.07 0.00 4.07 4.000 0.070 Kuwait 2.43 0.01 2.42 2.413 0.017 Nigeria 1.48 -0.02 1.50 1.500 -0.020 Saudi Arabia 8.95 -0.01 8.96 8.978 -0.028 UAE 3.05 0.00 3.05 2.912 0.138 TOTAL OPEC-9 21.44 -0.02 21.46 21.227 0.213 OPEC EXEMPT Change Quota Over/under Iran 3.23 0.00 3.23 N/A N/A Libya 1.20 0.00 1.20 N/A N/A Venezuela 0.97 0.01 0.96 N/A N/A TOTAL OPEC-12 26.84 -0.01 26.85 N/A N/A NON-OPEC WITH QUOTAS Change Quota Over/under Azerbaijan 0.47 0.00 0.47 0.551 -0.081 Bahrain 0.19 0.00 0.19 0.196 -0.006 Brunei 0.09 0.00 0.09 0.083 0.007 Kazakhstan 1.80 0.03 1.77 1.468 0.332 Malaysia 0.37 0.01 0.36 0.401 -0.031 Oman 0.75 0.00 0.75 0.759 -0.009 Russia 8.97 0.00 8.97 8.978 -0.008 Sudan 0.03 0.00 0.03 0.064 -0.034 South Sudan 0.06 0.00 0.06 0.124 -0.064 TOTAL NON-OPEC WITH QUOTAS 12.73 0.04 12.69 12.624 0.106 NON-OPEC EXEMPT Change Quota Over/under Mexico 1.44 0 1.44 N/A N/A TOTAL NON-OPEC 14.17 0.04 14.13 N/A N/A OPEC+ MEMBERS WITH QUOTAS Change Quota Over/under TOTAL 34.17 0.02 34.15 33.85 0.319 OPEC+ Change Quota Over/under TOTAL 41.01 0.03 40.98 N/A N/A

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: spglobal