Трамп зупиняє Національну кліматичну оцінку: наслідки для науки та кліматичної політики США

Обновлено: Апрель 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Трамп зупиняє Національну кліматичну оцінку: наслідки для науки та кліматичної політики США

У квітні 2025 року адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування Національної кліматичної оцінки (National Climate Assessment, NCA) — ключового звіту, що оцінює вплив змін клімату на території США. Цей крок викликав занепокоєння серед науковців та громадськості щодо майбутнього кліматичної науки та політики країни.

Національна кліматична оцінка є обов’язковим звітом, який публікується кожні чотири роки відповідно до закону 1990 року. Останній звіт було опубліковано у 2023 році, а наступний планувався на 2027 рік. Однак, за повідомленнями, адміністрація Трампа скасувала фінансування програми, що координує підготовку цього звіту, фактично зупинивши його розробку.

Цей звіт є важливим джерелом інформації для широкого кола користувачів — від фермерів та вчителів до міських планувальників та суддів. Він надає дані про середню кількість опадів, рівень підняття океану, ризики від диму лісових пожеж та інші аспекти, що впливають на повсякденне життя американців.

Скасування фінансування також призвело до звільнення сотень співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), що суттєво зменшило можливості США у сфері кліматичних досліджень та прогнозування.

Крім того, адміністрація Трампа заборонила федеральним науковцям брати участь у роботі над звітом Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (IPCC), що є ключовим міжнародним документом у сфері кліматичних досліджень.

Ці дії викликали критику з боку наукової спільноти та громадських організацій, які вважають, що вони підривають наукову основу для прийняття обґрунтованих рішень у сфері кліматичної політики та ставлять під загрозу здатність країни адаптуватися до змін клімату.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: npr.org

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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