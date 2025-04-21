Трамп зупиняє Національну кліматичну оцінку: наслідки для науки та кліматичної політики США

У квітні 2025 року адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування Національної кліматичної оцінки (National Climate Assessment, NCA) — ключового звіту, що оцінює вплив змін клімату на території США. Цей крок викликав занепокоєння серед науковців та громадськості щодо майбутнього кліматичної науки та політики країни.

Національна кліматична оцінка є обов’язковим звітом, який публікується кожні чотири роки відповідно до закону 1990 року. Останній звіт було опубліковано у 2023 році, а наступний планувався на 2027 рік. Однак, за повідомленнями, адміністрація Трампа скасувала фінансування програми, що координує підготовку цього звіту, фактично зупинивши його розробку.

Цей звіт є важливим джерелом інформації для широкого кола користувачів — від фермерів та вчителів до міських планувальників та суддів. Він надає дані про середню кількість опадів, рівень підняття океану, ризики від диму лісових пожеж та інші аспекти, що впливають на повсякденне життя американців.

Скасування фінансування також призвело до звільнення сотень співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), що суттєво зменшило можливості США у сфері кліматичних досліджень та прогнозування.

Крім того, адміністрація Трампа заборонила федеральним науковцям брати участь у роботі над звітом Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (IPCC), що є ключовим міжнародним документом у сфері кліматичних досліджень.

Ці дії викликали критику з боку наукової спільноти та громадських організацій, які вважають, що вони підривають наукову основу для прийняття обґрунтованих рішень у сфері кліматичної політики та ставлять під загрозу здатність країни адаптуватися до змін клімату.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: npr.org