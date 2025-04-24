Qantas та Airbus інвестують у технології сталого авіапалива через венчурний капітал

Авіакомпанія Qantas та виробник літаків Airbus у партнерстві з австралійським венчурним фондом Climate Tech Partners (CTP) інвестують 15 мільйонів австралійських доларів (9,6 млн дол. США) у розвиток технологій сталого авіапалива (SAF) та декарбонізації авіації. Інвестиції спрямовані на підтримку стартапів у сфері SAF та аеротехнологій, зокрема проєкту Ulysses у Квінсленді, який планує виробляти 102 мільйони літрів SAF щороку з 2028 року.

Qantas та Airbus об’єднали зусилля з австралійським венчурним фондом Climate Tech Partners (CTP), щоб прискорити розвиток сталого авіапалива (SAF) та інших технологій зниження вуглецевих викидів. Найбільша авіакомпанія Австралії та європейський виробник авіатехніки спільно інвестують 15 мільйонів австралійських доларів (9,6 млн дол. США) у CTP, який, у свою чергу, фінансуватиме локальні та глобальні стартапи у сфері SAF та аеротехнологій.

Ці кошти виділяться з фонду обсягом 200 мільйонів доларів США, створеного Qantas і Airbus у 2022 році для стимулювання виробництва SAF. Разом із американським виробником SAF LanzaJet та урядом штату Квінсленд компанії також підтримують проєкт Ulysses – біоетанолову фабрику SAF, яку розробляє Jet Zero Australia поблизу Таунсвіллу на північному сході Австралії. Проєкт має вийти на річне виробництво 102 мільйонів літрів SAF та 11 мільйонів літрів відновлюваного дизельного палива до 2028 року.

Climate Tech Partners інвестує в масштабовані технології, переважно на етапі Series A, у таких секторах, як транспорт і логістика, енергетика, промисловість та ресурси. «Нам потрібні нові технології для декарбонізації складних галузей, а також рішення для масштабування вже перевірених методів», – заявили в CTP.

Qantas та Airbus співпрацюють із CTP у розвитку інноваційних методів виробництва SAF, зокрема щодо сировини. Компанії зазначають, що ця ініціатива допоможе заповнити прогалину між ранніми кліматичними технологіями та їх комерційним виробництвом.

У міру просування відібраних проєктів Qantas і Airbus зможуть підтримувати подальші інвестиції, що дозволить стартапам впроваджувати свої технології в Австралії.

«Стале авіапаливо – найефективніший інструмент декарбонізації авіації, і разом із Airbus ми інвестуємо в його доступність», – заявила Фіона Мессент, директор зі сталого розвитку Qantas Group, до якої входять міжнародні, внутрішні та регіональні авіалінії, лоукостер Jetstar та Qantas Freight.

«Для Австралії власне виробництво SAF означає підвищення енергетичної безпеки, нові робочі місця та економічні переваги. Тому важливо об’єднувати зусилля різних галузей для прискорення його розвитку. Окрім фінансування, наше партнерство надасть стартапам доступ до експертизи Qantas та Airbus для тестування їхніх рішень».

«Декарбонізація авіації вимагає сміливих дій та співпраці між авіакомпаніями, виробниками, аеропортами, регуляторами та інвесторами», – додала Джулі Кітчер, директор зі сталого розвитку Airbus.

«Партнерство з CTP і Qantas показує, що масштабування SAF потребує інноваційних підходів, які залучать інвестиції та створять нові робочі місця в Австралії. Я вірю, що країна може стати лідером у виробництві низьковуглецевих палив».

Співзасновник CTP Патрік Зіб, який має 22-річний досвід у інвестиційному банкінгу, зазначив: «Співпраця з лідерами авіаційної галузі дозволяє нам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення та підтримувати найперспективніші стартапи».

Одночасно Jet Zero Australia, партнер Qantas і Airbus у Північному Квінсленді, оголосив про укладення контракту на передпроєктні роботи (FEED) з французькою інжиніринговою компанією Technip Energies для проєкту Ulysses. Виробництво SAF планується на основі відходів цукрової тростини.

Контракти також передбачають детальне планування, оцінку витрат і підготовку до будівництва заводу. Фінансування FEED у розмірі 36,8 мільйона австралійських доларів забезпечили Airbus, Qantas, японська енергетична компанія Idemitsu, Австралійське агентство з відновлюваної енергії (ARENA) та уряд Квінсленду.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: greenairnews.com