Великі нафтові компанії можуть скоротити викуп акцій після падіння цін

Аналітики прогнозують, що деякі величезні нафтові компанії можуть оголосити про зменшення програм викупу акцій у 2025 році. Інвестори стежать за тим, як компанії будуть реагувати на значне зниження цін на нафту, та чи залишаються дивіденди та викупи незмінними.

Аналітики не виключають можливості, що деякі супергіганти нафтової та газової галузей можуть оголосити протягом найближчого тижня про зменшення програм викупу акцій порівняно із запланованими показниками на початку 2025 року, до того як почався спад цін на нафту .

Інвестори більше зацікавлені в тому, як Велика Нафта планує впоратися із 12%-м падінням цін на нафту з початку року та чи залишаються дивіденди та викупи акцій такими ж, як було обіцяно на засіданнях з приводу фінансових результатів четвертого кварталу, аніж у точному числі мільярдів доларів США, які компанії заробили у першому кварталі, повідомляють аналітики інвестиційних банків агентству Reuters.

Цього тижня більшість великих нафтових компаній повідомлять про фінансові результати першого кварталу, починаючи з BP у вівторок і завершуючи Exxon, Chevron та Shell у п’ятницю.

Деякі з них уже надали передперегляд факторів, які, ймовірно, вплинули на їхні фінансові результати за перший квартал.

Shell очікує зниження обсягів скраплення природного газу (LNG) у першому кварталі. Проте Торгівля та оптимізація у хімічному та продуктівому поділі компанії, як очікується, будуть значно вищими порівняно із четвертим кварталом і відповідатимуть рівню другого та третього кварталів 2024 року завдяки вищим маржам нафтопереробки та збільшеному використанню нафтопереробних та хімічних заводів.

Водночас американський супергігант ExxonMobil очікує, що його прибуток за перший квартал буде вищим за показники четвертого кварталу на $2 млрд завдяки вищим цінам на нафту та газ, а також зростаючим маржам нафтопереробки.

Більше уваги приділятимуть прогнозам щодо викупу акцій.

Aналітики, проінформовані агентством Reuters, вважають, що Chevron може знизити планові викупи акцій до нижньої межі прогнозів, а BP може також змушене зменшити темпи викупів акцій.

Деякі компанії можуть знайти інші способи зменшити тиск через зниження цін на нафту. Наприклад, Eni минулого тижня зменшила свої плани капітальних витрат на 2025 рік і пообіцяла скоротити більше витрат, але залишила заплановані виплати акціонерам, включаючи дивіденди та викупи акцій.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com,