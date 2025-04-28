Великі нафтові компанії можуть скоротити викуп акцій після падіння цін

Обновлено: Апрель 28, 2025. Тэги: , , , , ,

Великі нафтові компанії можуть скоротити викуп акцій після падіння цін

Аналітики прогнозують, що деякі величезні нафтові компанії можуть оголосити про зменшення програм викупу акцій у 2025 році. Інвестори стежать за тим, як компанії будуть реагувати на значне зниження цін на нафту, та чи залишаються дивіденди та викупи незмінними.

 

Аналітики не виключають можливості, що деякі супергіганти нафтової та газової галузей можуть оголосити протягом найближчого тижня про зменшення програм викупу акцій порівняно із запланованими показниками на початку 2025 року, до того як почався спад цін на нафту .

Інвестори більше зацікавлені в тому, як Велика Нафта планує впоратися із 12%-м падінням цін на нафту з початку року та чи залишаються дивіденди та викупи акцій такими ж, як було обіцяно на засіданнях з приводу фінансових результатів четвертого кварталу, аніж у точному числі мільярдів доларів США, які компанії заробили у першому кварталі, повідомляють аналітики інвестиційних банків агентству Reuters.

Цього тижня більшість великих нафтових компаній повідомлять про фінансові результати першого кварталу, починаючи з BP у вівторок і завершуючи Exxon, Chevron та Shell у п’ятницю.

Деякі з них уже надали передперегляд факторів, які, ймовірно, вплинули на їхні фінансові результати за перший квартал.

Shell очікує зниження обсягів скраплення природного газу (LNG) у першому кварталі. Проте Торгівля та оптимізація у хімічному та продуктівому поділі компанії, як очікується, будуть значно вищими порівняно із четвертим кварталом і відповідатимуть рівню другого та третього кварталів 2024 року завдяки вищим маржам нафтопереробки та збільшеному використанню нафтопереробних та хімічних заводів.

Водночас американський супергігант ExxonMobil очікує, що його прибуток за перший квартал буде вищим за показники четвертого кварталу на $2 млрд завдяки вищим цінам на нафту та газ, а також зростаючим маржам нафтопереробки.

Більше уваги приділятимуть прогнозам щодо викупу акцій.

Aналітики, проінформовані агентством Reuters, вважають, що Chevron може знизити планові викупи акцій до нижньої межі прогнозів, а BP може також змушене зменшити темпи викупів акцій.

Деякі компанії можуть знайти інші способи зменшити тиск через зниження цін на нафту. Наприклад, Eni минулого тижня зменшила свої плани капітальних витрат на 2025 рік і пообіцяла скоротити більше витрат, але залишила заплановані виплати акціонерам, включаючи дивіденди та викупи акцій.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com,

Автор:

(Всего статей: 1589)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: