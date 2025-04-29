Сонячний бум в Європі: Ціни на електроенергію впали нижче нуля

Обновлено: Апрель 29, 2025.

Сонячний бум в Європі: Ціни на електроенергію впали нижче нуля

На тлі рекордного зростання виробництва сонячної енергії в Північній Європі ціни на електроенергію впали до негативних значень. Це ставить під питання рентабельність інвестицій у поновлювані джерела та наголошує на необхідності розвитку систем зберігання енергії.

Теги:
Сонячна енергетика втручає ціни: Європа стикається з негативними тарифами

Північна Європа пережила енергетичний бум: у неділю, 28 квітня, ціни на електроенергію в Бельгії, Нідерландах та Німеччині впали нижче нуля. Завдяки сонячній погоді та рекордній генерації сонячної енергії, ціни на спотовому ринку сягнули -302 євро за мегават-годину (МВт·год) у Бельгії, -215,60 євро в Нідерландах та -147,40 євро в Німеччині [[джерело: Bloomberg]].

Наслідки для інвесторів
Негативні ціни, попри зниження витрат для споживачів, демотивують інвестиції в нові потужності. Виробники поновлюваної енергії не отримують прибутку, коли тарифи падають нижче нуля. Водночас, без розширення систем зберігання енергії , надлишок сонячної генерації буде продовжувати провокувати колапс на ринку .

Причини та перспективи
Після вторгнення Росії в Україну, ЄС активно скорочує залежність від російського газу, замінюючи його сонячними та вітровими проєктами. Проте, без пропорційного росту акумуляторних потужностей, часті негативні ціни можуть звести нанівець зусилля щодо енергетичного переходу .

Прогнози на літо
Виробництво сонячної енергії в Європі продовжує зростати, і влітку очікується новий пік. Однак, з настанням зими, нестабільний ринок газу може знову підштовхнути ціни вгору [[джерело: Reuters]].

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: OilPrice.com, Investing.com, Reuters.com

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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