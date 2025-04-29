Сонячний бум в Європі: Ціни на електроенергію впали нижче нуля

На тлі рекордного зростання виробництва сонячної енергії в Північній Європі ціни на електроенергію впали до негативних значень. Це ставить під питання рентабельність інвестицій у поновлювані джерела та наголошує на необхідності розвитку систем зберігання енергії.

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Сонячна енергетика втручає ціни: Європа стикається з негативними тарифами

Північна Європа пережила енергетичний бум: у неділю, 28 квітня, ціни на електроенергію в Бельгії, Нідерландах та Німеччині впали нижче нуля. Завдяки сонячній погоді та рекордній генерації сонячної енергії, ціни на спотовому ринку сягнули -302 євро за мегават-годину (МВт·год) у Бельгії, -215,60 євро в Нідерландах та -147,40 євро в Німеччині [[джерело: Bloomberg]].

Наслідки для інвесторів

Негативні ціни, попри зниження витрат для споживачів, демотивують інвестиції в нові потужності. Виробники поновлюваної енергії не отримують прибутку, коли тарифи падають нижче нуля. Водночас, без розширення систем зберігання енергії , надлишок сонячної генерації буде продовжувати провокувати колапс на ринку .

Причини та перспективи

Після вторгнення Росії в Україну, ЄС активно скорочує залежність від російського газу, замінюючи його сонячними та вітровими проєктами. Проте, без пропорційного росту акумуляторних потужностей, часті негативні ціни можуть звести нанівець зусилля щодо енергетичного переходу .

Прогнози на літо

Виробництво сонячної енергії в Європі продовжує зростати, і влітку очікується новий пік. Однак, з настанням зими, нестабільний ринок газу може знову підштовхнути ціни вгору [[джерело: Reuters]].

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: OilPrice.com, Investing.com, Reuters.com