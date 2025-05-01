Ситуація в енергосистемі України станом на 1 травня

ГЕНЕРАЦІЯ ТА СПОЖИВАННЯ
Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються. Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури.
Триває активна підготовка обладнання до наступного опалювального сезону, а також періодів підвищеного навантаження у літній період.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
СИТУАЦІЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ на 0️⃣1️⃣ травня
ГЕНЕРАЦІЯ ТА СПОЖИВАННЯ
Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються. Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури.
Триває активна підготовка обладнання до наступного опалювального сезону, а також періодів підвищеного навантаження у літній період.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Джерело: Міненерго України