Ринок LPG України: травнева стабілізація цін і нові логістичні тренди

Обновлено: Май 09, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ринок LPG України: травнева стабілізація цін і нові логістичні тренди

 

На початку травня 2025 року ринок скрапленого газу в Україні демонструє помірне зростання цін на біржі, зниження обсягів імпорту з Польщі та зростання постачання з Литви. Зовнішні котирування переважно знижуються, особливо на бутан. Трейдери адаптують закупівельні стратегії до нових умов і оцінюють вплив зупинки румунського заводу OMV Petrom. 

Ціни в Україні:
Середньозважена ціна на УЕБ зросла до 55 558 грн/т, приватні аукціони — до 55 080 грн/т.

Імпорт:
Польща – ▼42%, Литва – ▲20%. Обсяги торгів – найнижчі з серпня 2024.

Регіональні ціни:
Стабільність на півдні, зростання в центрі й сході через обмежену пропозицію.

Зовнішні ринки:
Зниження котирувань у Польщі, Румунії та Словаччині; профіцит у Європі.

Логістика:
Активізація імпорту через Дунай, скорочення автоімпорту з Польщі.

Фактори впливу:
Курс євро, святкове закриття кордонів, геополітика та зупинка заводу в Румунії.

Прогноз:
Можливе зниження цін на півдні через новий ресурс Sonatrach ($490/т).

Ризики:
Затоварення, валютні втрати, зміна структури пропозиції в Румунії.

 

Джерело: ЗМІ, НТЦ «Псіхєя» 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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