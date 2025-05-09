Ринок LPG України: травнева стабілізація цін і нові логістичні тренди

На початку травня 2025 року ринок скрапленого газу в Україні демонструє помірне зростання цін на біржі, зниження обсягів імпорту з Польщі та зростання постачання з Литви. Зовнішні котирування переважно знижуються, особливо на бутан. Трейдери адаптують закупівельні стратегії до нових умов і оцінюють вплив зупинки румунського заводу OMV Petrom.
Ціни в Україні:
Середньозважена ціна на УЕБ зросла до 55 558 грн/т, приватні аукціони — до 55 080 грн/т.
Імпорт:
Польща – ▼42%, Литва – ▲20%. Обсяги торгів – найнижчі з серпня 2024.
Регіональні ціни:
Стабільність на півдні, зростання в центрі й сході через обмежену пропозицію.
Зовнішні ринки:
Зниження котирувань у Польщі, Румунії та Словаччині; профіцит у Європі.
Логістика:
Активізація імпорту через Дунай, скорочення автоімпорту з Польщі.
Фактори впливу:
Курс євро, святкове закриття кордонів, геополітика та зупинка заводу в Румунії.
Прогноз:
Можливе зниження цін на півдні через новий ресурс Sonatrach ($490/т).
Ризики:
Затоварення, валютні втрати, зміна структури пропозиції в Румунії.
Джерело: ЗМІ, НТЦ «Псіхєя»