Ринок LPG України: травнева стабілізація цін і нові логістичні тренди

На початку травня 2025 року ринок скрапленого газу в Україні демонструє помірне зростання цін на біржі, зниження обсягів імпорту з Польщі та зростання постачання з Литви. Зовнішні котирування переважно знижуються, особливо на бутан. Трейдери адаптують закупівельні стратегії до нових умов і оцінюють вплив зупинки румунського заводу OMV Petrom.

Ціни в Україні:

Середньозважена ціна на УЕБ зросла до 55 558 грн/т, приватні аукціони — до 55 080 грн/т.

Імпорт:

Польща – ▼42%, Литва – ▲20%. Обсяги торгів – найнижчі з серпня 2024.

Регіональні ціни:

Стабільність на півдні, зростання в центрі й сході через обмежену пропозицію.

Зовнішні ринки:

Зниження котирувань у Польщі, Румунії та Словаччині; профіцит у Європі.

Логістика:

Активізація імпорту через Дунай, скорочення автоімпорту з Польщі.

Фактори впливу:

Курс євро, святкове закриття кордонів, геополітика та зупинка заводу в Румунії.

Прогноз:

Можливе зниження цін на півдні через новий ресурс Sonatrach ($490/т).

Ризики:

Затоварення, валютні втрати, зміна структури пропозиції в Румунії.

Джерело: ЗМІ, НТЦ «Псіхєя»

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