У перші 100 днів другого терміну президентства Дональда Трампа США повертаються до політики, орієнтованої на викопне паливо.

Скасування екологічних ініціатив, зупинка відновлювальних енергетичних проєктів та зростання видобутку нафти призводять до прогнозованого збільшення викидів парникових газів.

Енергетична політика Дональда Трампа: повернення до викопного палива та зростання викидів СО₂

У перші 100 днів свого другого терміну президентства Дональд Трамп скасував низку ініціатив Джо Байдена, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. Ці кроки включають відновлення видобутку нафти та газу, зупинку розвитку відновлювальних джерел енергії та скорочення фінансування екологічних досліджень. Експерти прогнозують, що це призведе до зростання викидів парникових газів у США.

Зупинка відновлювальних проєктів

У січні 2025 року Трамп підписав указ, що призупиняє схвалення, дозволи та кредити для всіх вітрових енергетичних проєктів, як на суші, так і на морі. Це рішення вже оскаржили 18 штатів, які вважають його незаконним та таким, що завдає шкоди економіці та здоров’ю громадян.

Збільшення видобутку викопного палива

Трамп оголосив США «енергетичною надзвичайною ситуацією», що дозволяє прискорити видобуток нафти та газу, зокрема в Арктичному національному заповіднику. Це рішення вже оскаржили 15 штатів, які вважають його незаконним та таким, що порушує екологічні норми.

Зростання викидів СО₂

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попереджає, що збільшення видобутку викопного палива в США може призвести до зростання глобальних викидів СО₂. Прогнозується, що це зростання може становити від 24 до 36% до 2035 року, що значно ускладнить досягнення цілей щодо обмеження глобального потепління.

Завершення

Політика Дональда Трампа в галузі енергетики та клімату викликає занепокоєння серед екологів та багатьох штатів. Попри юридичні виклики, ці зміни можуть мати довгострокові наслідки для екологічної ситуації в США та світі.