Goldman Sachs підвищив прогноз попиту на нафту, але залишив ціни без змін

Goldman Sachs переглянув у бік зростання прогноз глобального попиту на нафту, попри збереження базових цінових орієнтирів. Очікується збільшення попиту на 600 тис. барелів щодня у 2025 році, а також додаткові 400 тис. барелів у 2026-му. Водночас на тлі потенційної ядерної угоди США з Іраном і напруженості у торгівлі, можливе зниження цін на нафту у середньостроковій перспективі.
Попит зростає, але ціни залишаються стриманими
- Прогнозований попит: +600 тис. барелів/день у 2025 році та +400 тис. у 2026 році.
- Ціни залишаються без змін: $60 за барель Brent, $56 за WTI у 2025 році.
- Фактичні ціни: на момент публікації Brent торгувався понад $65, WTI – понад $62.
Фактори невизначеності: ядерна угода й тарифна війна
- Ймовірна ядерна угода між США та Іраном може призвести до зростання постачання нафти, тиснучи на ціни.
- Попри заяву президента Трампа про близькість до угоди, переговори ускладнюються через вимогу США припинити збагачення урану, що іранська сторона вважає неприйнятною.
- Тарифна війна між США та Китаєм — ще один важливий чинник, що може або покращити, або зруйнувати перспективи зростання світової економіки.
Прогнози Goldman Sachs: сценарії на 2026 рік
- У разі ескалації тарифної війни та повного відновлення постачання з боку OPEC+, ціни на Brent можуть впасти до $40 за барель до кінця 2026 року.
- Однак, якщо торгівельні бар’єри послабляться, підвищення світового ВВП може компенсувати зростання пропозиції.
“Інтегруючи нижчі тарифи та вищий ВВП, ми підвищуємо прогноз попиту у другій половині року,” — зазначають аналітики Goldman Sachs.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com,