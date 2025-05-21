Нафтові гойдалки: переговори США–Іран та ризики постачання розхитують ринки

Ціни на нафту знову демонструють високу волатильність через невизначеність навколо ядерної угоди між США та Іраном, уповільнення глобального попиту та ризики надлишку постачання. Водночас трейдери уважно стежать за кожним геополітичним сигналом, очікуючи різких змін цін.
Невизначеність щодо Ірану штовхає ціни вгору і вниз
- Переговори США та Ірану стали головним фактором нестабільності на нафтових ринках. Нечіткі сигнали з обох сторін викликають миттєву реакцію трейдерів.
- Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї висловив скептицизм щодо угоди, закликавши США «припинити говорити нісенітниці».
- Ці заяви тимчасово підтримали ціни, однак ринок швидко зреагував зниженням.
- Якщо угода буде досягнута, зняття санкцій дозволить Ірану значно наростити експорт, що може спричинити надлишок пропозиції на ринку.
Попит слабшає — очікування знижені
- Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 році — до 650 тис. барелів на добу (раніше очікувалося до 1 млн б/д).
- Економічне уповільнення в Китаї та Індії вже відображається у споживанні пального.
- Цей фактор чинить тиск на ціни попри очікуване зростання постачання.
OPEC+, США та ризики перенасичення ринку
- Країни OPEC+, включаючи Саудівську Аравію та росію, заявили про намір нарощувати видобуток до червня.
- У разі зняття санкцій з Ірану, ринок може стикнутись із суттєвим надлишком пального.
- Це може сприяти зростанню запасів і подальшому падінню цін.
- Водночас CEO ConocoPhillips Райан Ланс заявив, що видобуток сланцевої нафти США залишатиметься стабільним, якщо ціни тримаються вище $60 за барель.
Що далі?
- Нафтові ринки перебувають у стані очікування — будь-який новий геополітичний чи ринковий сигнал здатен різко змінити ситуацію.
- Попри поточне послаблення цін, аналітики попереджають про нові можливі коливання, якщо з’являться новини з Ірану, москва чи інші ключові регіони.
«Трейдери реагують на кожну заяву, кожне інтерв’ю, адже наслідки новин з Ірану чи OPEC+ можуть моментально відобразитися на котируваннях», — зазначає аналітик енергетичного ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: gulfnews.com