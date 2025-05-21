Нафтові гойдалки: переговори США–Іран та ризики постачання розхитують ринки

Обновлено: Май 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Нафтові гойдалки: переговори США–Іран та ризики постачання розхитують ринки

Ціни на нафту знову демонструють високу волатильність через невизначеність навколо ядерної угоди між США та Іраном, уповільнення глобального попиту та ризики надлишку постачання. Водночас трейдери уважно стежать за кожним геополітичним сигналом, очікуючи різких змін цін.

Невизначеність щодо Ірану штовхає ціни вгору і вниз

  • Переговори США та Ірану стали головним фактором нестабільності на нафтових ринках. Нечіткі сигнали з обох сторін викликають миттєву реакцію трейдерів.
  • Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї висловив скептицизм щодо угоди, закликавши США «припинити говорити нісенітниці».
  • Ці заяви тимчасово підтримали ціни, однак ринок швидко зреагував зниженням.
  • Якщо угода буде досягнута, зняття санкцій дозволить Ірану значно наростити експорт, що може спричинити надлишок пропозиції на ринку.

Попит слабшає — очікування знижені

  • Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 році — до 650 тис. барелів на добу (раніше очікувалося до 1 млн б/д).
  • Економічне уповільнення в Китаї та Індії вже відображається у споживанні пального.
  • Цей фактор чинить тиск на ціни попри очікуване зростання постачання.

OPEC+, США та ризики перенасичення ринку

  • Країни OPEC+, включаючи Саудівську Аравію та росію, заявили про намір нарощувати видобуток до червня.
  • У разі зняття санкцій з Ірану, ринок може стикнутись із суттєвим надлишком пального.
  • Це може сприяти зростанню запасів і подальшому падінню цін.
  • Водночас CEO ConocoPhillips Райан Ланс заявив, що видобуток сланцевої нафти США залишатиметься стабільним, якщо ціни тримаються вище $60 за барель.

Що далі?

  • Нафтові ринки перебувають у стані очікування — будь-який новий геополітичний чи ринковий сигнал здатен різко змінити ситуацію.
  • Попри поточне послаблення цін, аналітики попереджають про нові можливі коливання, якщо з’являться новини з Ірану, москва чи інші ключові регіони.

«Трейдери реагують на кожну заяву, кожне інтерв’ю, адже наслідки новин з Ірану чи OPEC+ можуть моментально відобразитися на котируваннях», — зазначає аналітик енергетичного ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: gulfnews.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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