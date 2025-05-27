Ціни на газ: Україна та Європа — огляд ринку 19–27 травня 2025 року

Ціни на природний газ в Україні та Європі зазнали коливань протягом тижня з 20 по 27 травня 2025 року. Факторами впливу стали технічне обслуговування в Норвегії, низький рівень запасів в українських сховищах та зміни в геополітичній ситуації.
Український ринок: зростання цін та низькі запаси
- Протягом тижня в Україні тривала торгівля ресурсами травня, червня, липня та 4 кварталу 2025 року.
- Загалом позиції на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, зокрема «Газенерго-трейд», АТ «Укрзалізниця» та ГПК «Нафтогаз Трейдинг».
- Станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу травня в ГТС була вищою за показник понеділка на 5,77%.
- На короткостроковому ринку природного газу УЕБ було укладено 11 угод загальним обсягом 371 тис. куб. м.
- Середньозважена ціна КСП у п’ятницю, 23 травня, склала 17 100 грн без ПДВ.
- За даними аналітичної компанії ExPro, запаси газу в українських сховищах станом на 11 травня 2025 року становили лише 6 млрд куб. м, що є найнижчим рівнем за останні 11 років. :contentReference[oaicite:19]{index=19}
Європейський ринок: вплив норвезьких відключень та геополітики
- Незаплановані відключення на норвезькому газовому родовищі Тролль призвели до зростання цін на європейському ринку на 5%. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
- Азійські ціни на СПГ залишаються вищими за європейські, що спонукає постачальників перенаправляти вантажі до Азії, зменшуючи постачання до Європи. :contentReference[oaicite:27]{index=27}
- Угорщина та Словаччина висловили занепокоєння щодо планів ЄС припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, наголошуючи на своїй залежності від постачання через трубопровід TurkStream. :contentReference[oaicite:31]{index=31}
- Австрійський газовий хаб Central European Gas Hub (CEGH) зафіксував зростання обсягів торгівлі попри припинення російських постачань через Україну на початку 2025 року. :contentReference[oaicite:35]{index=35}
Перспективи та виклики
Зважаючи на низький рівень запасів газу в Україні та зростаючі ціни в Європі, країни регіону стикаються з необхідністю диверсифікації джерел постачання та підвищення енергетичної безпеки. Співпраця з новими постачальниками та інвестиції в інфраструктуру зберігання можуть стати ключовими факторами стабілізації ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: UEXX, Reuters, Reuters, Reuters, Bloomberg, VT Markets