Ціни на газ: Україна та Європа — огляд ринку 19–27 травня 2025 року

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Ціни на газ: Україна та Європа — огляд ринку 19–27 травня 2025 року

 

Ціни на природний газ в Україні та Європі зазнали коливань протягом тижня з 20 по 27 травня 2025 року. Факторами впливу стали технічне обслуговування в Норвегії, низький рівень запасів в українських сховищах та зміни в геополітичній ситуації.

Український ринок: зростання цін та низькі запаси

  • Протягом тижня в Україні тривала торгівля ресурсами травня, червня, липня та 4 кварталу 2025 року.
  • Загалом позиції на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, зокрема «Газенерго-трейд», АТ «Укрзалізниця» та ГПК «Нафтогаз Трейдинг».
  • Станом на п’ятницю середня стартова ціна ресурсу травня в ГТС була вищою за показник понеділка на 5,77%.
  • На короткостроковому ринку природного газу УЕБ було укладено 11 угод загальним обсягом 371 тис. куб. м.
  • Середньозважена ціна КСП у п’ятницю, 23 травня, склала 17 100 грн без ПДВ.
  • За даними аналітичної компанії ExPro, запаси газу в українських сховищах станом на 11 травня 2025 року становили лише 6 млрд куб. м, що є найнижчим рівнем за останні 11 років. :contentReference[oaicite:19]{index=19}

Європейський ринок: вплив норвезьких відключень та геополітики

  • Незаплановані відключення на норвезькому газовому родовищі Тролль призвели до зростання цін на європейському ринку на 5%. :contentReference[oaicite:23]{index=23}
  • Азійські ціни на СПГ залишаються вищими за європейські, що спонукає постачальників перенаправляти вантажі до Азії, зменшуючи постачання до Європи. :contentReference[oaicite:27]{index=27}
  • Угорщина та Словаччина висловили занепокоєння щодо планів ЄС припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, наголошуючи на своїй залежності від постачання через трубопровід TurkStream. :contentReference[oaicite:31]{index=31}
  • Австрійський газовий хаб Central European Gas Hub (CEGH) зафіксував зростання обсягів торгівлі попри припинення російських постачань через Україну на початку 2025 року. :contentReference[oaicite:35]{index=35}

Перспективи та виклики

Зважаючи на низький рівень запасів газу в Україні та зростаючі ціни в Європі, країни регіону стикаються з необхідністю диверсифікації джерел постачання та підвищення енергетичної безпеки. Співпраця з новими постачальниками та інвестиції в інфраструктуру зберігання можуть стати ключовими факторами стабілізації ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: UEXX, ReutersReuters, Reuters, Bloomberg, VT Markets

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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