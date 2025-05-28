Глобальний ринок етанолу: зростання, виклики та геополітичні зміни

Обновлено: Май 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Глобальний ринок етанолу: зростання, виклики та геополітичні зміни

Світовий ринок етанолу демонструє стабільне зростання, підтримуване урядовими ініціативами щодо відновлюваної енергетики та інноваціями у виробництві. Проте геополітичні фактори та торговельні угоди створюють нові виклики для галузі.

Основні тенденції та прогнози

  • Прогнозоване зростання ринку: Очікується, що світовий ринок етанолу зросте з $99,06 млрд у 2025 році до $132,29 млрд до 2030 року при середньорічному темпі зростання (CAGR) 5,93%. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
  • Ключові драйвери зростання: Зростаючий попит на відновлювані джерела енергії, урядові політики щодо змішування палива з етанолом та інвестиції в нові технології виробництва.
  • Регіональні перспективи: Північна Америка залишається лідером завдяки підтримці уряду США, тоді як Азія-Тихоокеанський регіон демонструє швидке зростання через розширення виробничих потужностей. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Геополітичні виклики та торговельні угоди

  • Велика Британія: Після підписання торговельної угоди з США, що скасовує 19% тариф на імпорт американського етанолу, британські заводи Ensus та Vivergo опинилися під загрозою закриття через неможливість конкурувати за ціною. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
  • Індія: Зміна політики на користь виробництва етанолу з кукурудзи призвела до того, що країна стала імпортером кукурудзи, що впливає на внутрішні галузі та глобальні ланцюги постачання. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
  • Бразилія та Китай: Під час візиту президента Бразилії до Китаю було підписано угоду, що дозволяє експорт побічного продукту етанолу (сухих зернових відходів) до Китаю, що зміцнює позиції Бразилії на світовому ринку. :contentReference[oaicite:24]{index=24}

«Глобальний ринок етанолу стикається з новими викликами та можливостями, що вимагають адаптації та стратегічного планування від усіх учасників галузі.»

Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets, Financial Times, Reuters, Reuters, Інших джерел

Додаткові джерела інформації по темі:

* Research and Markets: Ethanol Market Forecasts from 2025 to 2030
* Financial Times: UK bioethanol factories face closure after Trump trade deal
* Reuters: Ethanol push turns India into corn importer, shaking up global market
* Reuters: China to allow Brazil’s ethanol by-product amid Lula visit, US-China trade war

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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