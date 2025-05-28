Глобальний ринок етанолу: зростання, виклики та геополітичні зміни

Світовий ринок етанолу демонструє стабільне зростання, підтримуване урядовими ініціативами щодо відновлюваної енергетики та інноваціями у виробництві. Проте геополітичні фактори та торговельні угоди створюють нові виклики для галузі.
Основні тенденції та прогнози
- Прогнозоване зростання ринку: Очікується, що світовий ринок етанолу зросте з $99,06 млрд у 2025 році до $132,29 млрд до 2030 року при середньорічному темпі зростання (CAGR) 5,93%. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- Ключові драйвери зростання: Зростаючий попит на відновлювані джерела енергії, урядові політики щодо змішування палива з етанолом та інвестиції в нові технології виробництва.
- Регіональні перспективи: Північна Америка залишається лідером завдяки підтримці уряду США, тоді як Азія-Тихоокеанський регіон демонструє швидке зростання через розширення виробничих потужностей. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
Геополітичні виклики та торговельні угоди
- Велика Британія: Після підписання торговельної угоди з США, що скасовує 19% тариф на імпорт американського етанолу, британські заводи Ensus та Vivergo опинилися під загрозою закриття через неможливість конкурувати за ціною. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
- Індія: Зміна політики на користь виробництва етанолу з кукурудзи призвела до того, що країна стала імпортером кукурудзи, що впливає на внутрішні галузі та глобальні ланцюги постачання. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
- Бразилія та Китай: Під час візиту президента Бразилії до Китаю було підписано угоду, що дозволяє експорт побічного продукту етанолу (сухих зернових відходів) до Китаю, що зміцнює позиції Бразилії на світовому ринку. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
«Глобальний ринок етанолу стикається з новими викликами та можливостями, що вимагають адаптації та стратегічного планування від усіх учасників галузі.»
Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets, Financial Times, Reuters, Reuters, Інших джерел
Додаткові джерела інформації по темі:
* Research and Markets: Ethanol Market Forecasts from 2025 to 2030
* Financial Times: UK bioethanol factories face closure after Trump trade deal
* Reuters: Ethanol push turns India into corn importer, shaking up global market
* Reuters: China to allow Brazil’s ethanol by-product amid Lula visit, US-China trade war