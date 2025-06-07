Україна за допомогою ЕС запускає транснаціональний проєкт для прискорення переходу до зеленої енергетики

Обновлено: Июнь 07, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Україна за допомогою ЕС запускає транснаціональний проєкт для прискорення переходу до зеленої енергетики

У межах післявоєнного відновлення стартував ключовий європейський проєкт, який має на меті не лише розвиток відновлюваних джерел енергії, а й формування нових логістичних підходів для інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

Кооперація з сусідами для сталого енергетичного майбутнього

Під час зустрічі високого рівня офіційно стартував проєкт Cross-Border Sustainable Renewable Energy Acceleration in Ukraine. Його реалізує Секретаріат Енергетичного Співтовариства за підтримки Європейського кліматичного фонду. Стратегічна мета — сприяти зеленому відновленню України шляхом прискорення розвитку ВДЕ у прикордонних регіонах та зміцнення енергетичної взаємодії з ЄС і Молдовою.

  • Інфраструктура та просторове планування: акцент на зонах, де поєднуються сприятливі природні умови, наявна логістика та державна підтримка.
  • Міжнародне співробітництво: проєкт орієнтований на синхронізацію зусиль із сусідніми країнами задля спільного енергетичного майбутнього.
  • Прозорий механізм взаємодії: передбачено залучення органів влади, бізнесу, науковців та громадськості.

Інструменти реалізації: критерії, мапування та участь

У межах ініціативи буде впроваджено чотири основні інструменти:

  • Розробка чітких екологічних та енергетичних критеріїв для відбору придатних регіонів;
  • Використання спеціальних методологій та опитувальників для збору актуальних даних;
  • Проведення детального мапування потенціалу ВДЕ для оптимізації планування;
  • Активна взаємодія зі стейкхолдерами з метою гармонізації політики та інвестицій.

Позиція Енергетичного Співтовариства

Енергетичне Співтовариство підтримує Україну у впровадженні стійкого та орієнтованого на ЄС енергетичного переходу. Ми інвестуємо в критичну інфраструктуру та створюємо зони прискореного розвитку ВДЕ, демонструючи, що чиста енергія та захист природи можуть співіснувати — це зміцнює безпеку, стійкість і регіональні зв’язки.

Представники Секретаріату закликали усі зацікавлені сторони — від органів влади до громадських об’єднань — приєднуватися до розробки компонентів проєкту. Уже відкрито публічний набір учасників.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Community
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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