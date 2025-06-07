Україна за допомогою ЕС запускає транснаціональний проєкт для прискорення переходу до зеленої енергетики

У межах післявоєнного відновлення стартував ключовий європейський проєкт, який має на меті не лише розвиток відновлюваних джерел енергії, а й формування нових логістичних підходів для інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.
Кооперація з сусідами для сталого енергетичного майбутнього
Під час зустрічі високого рівня офіційно стартував проєкт Cross-Border Sustainable Renewable Energy Acceleration in Ukraine. Його реалізує Секретаріат Енергетичного Співтовариства за підтримки Європейського кліматичного фонду. Стратегічна мета — сприяти зеленому відновленню України шляхом прискорення розвитку ВДЕ у прикордонних регіонах та зміцнення енергетичної взаємодії з ЄС і Молдовою.
- Інфраструктура та просторове планування: акцент на зонах, де поєднуються сприятливі природні умови, наявна логістика та державна підтримка.
- Міжнародне співробітництво: проєкт орієнтований на синхронізацію зусиль із сусідніми країнами задля спільного енергетичного майбутнього.
- Прозорий механізм взаємодії: передбачено залучення органів влади, бізнесу, науковців та громадськості.
Інструменти реалізації: критерії, мапування та участь
У межах ініціативи буде впроваджено чотири основні інструменти:
- Розробка чітких екологічних та енергетичних критеріїв для відбору придатних регіонів;
- Використання спеціальних методологій та опитувальників для збору актуальних даних;
- Проведення детального мапування потенціалу ВДЕ для оптимізації планування;
- Активна взаємодія зі стейкхолдерами з метою гармонізації політики та інвестицій.
Позиція Енергетичного Співтовариства
Енергетичне Співтовариство підтримує Україну у впровадженні стійкого та орієнтованого на ЄС енергетичного переходу. Ми інвестуємо в критичну інфраструктуру та створюємо зони прискореного розвитку ВДЕ, демонструючи, що чиста енергія та захист природи можуть співіснувати — це зміцнює безпеку, стійкість і регіональні зв’язки.
Представники Секретаріату закликали усі зацікавлені сторони — від органів влади до громадських об’єднань — приєднуватися до розробки компонентів проєкту. Уже відкрито публічний набір учасників.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Energy Community
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