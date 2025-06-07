Україна за допомогою ЕС запускає транснаціональний проєкт для прискорення переходу до зеленої енергетики

У межах післявоєнного відновлення стартував ключовий європейський проєкт, який має на меті не лише розвиток відновлюваних джерел енергії, а й формування нових логістичних підходів для інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

Кооперація з сусідами для сталого енергетичного майбутнього

Під час зустрічі високого рівня офіційно стартував проєкт Cross-Border Sustainable Renewable Energy Acceleration in Ukraine. Його реалізує Секретаріат Енергетичного Співтовариства за підтримки Європейського кліматичного фонду. Стратегічна мета — сприяти зеленому відновленню України шляхом прискорення розвитку ВДЕ у прикордонних регіонах та зміцнення енергетичної взаємодії з ЄС і Молдовою.

Інфраструктура та просторове планування: акцент на зонах, де поєднуються сприятливі природні умови, наявна логістика та державна підтримка.

акцент на зонах, де поєднуються сприятливі природні умови, наявна логістика та державна підтримка. Міжнародне співробітництво: проєкт орієнтований на синхронізацію зусиль із сусідніми країнами задля спільного енергетичного майбутнього.

проєкт орієнтований на синхронізацію зусиль із сусідніми країнами задля спільного енергетичного майбутнього. Прозорий механізм взаємодії: передбачено залучення органів влади, бізнесу, науковців та громадськості.

Інструменти реалізації: критерії, мапування та участь

У межах ініціативи буде впроваджено чотири основні інструменти:

Розробка чітких екологічних та енергетичних критеріїв для відбору придатних регіонів;

для відбору придатних регіонів; Використання спеціальних методологій та опитувальників для збору актуальних даних;

Проведення детального мапування потенціалу ВДЕ для оптимізації планування;

для оптимізації планування; Активна взаємодія зі стейкхолдерами з метою гармонізації політики та інвестицій.

Позиція Енергетичного Співтовариства

Енергетичне Співтовариство підтримує Україну у впровадженні стійкого та орієнтованого на ЄС енергетичного переходу. Ми інвестуємо в критичну інфраструктуру та створюємо зони прискореного розвитку ВДЕ, демонструючи, що чиста енергія та захист природи можуть співіснувати — це зміцнює безпеку, стійкість і регіональні зв’язки.

Представники Секретаріату закликали усі зацікавлені сторони — від органів влади до громадських об’єднань — приєднуватися до розробки компонентів проєкту. Уже відкрито публічний набір учасників.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Community

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