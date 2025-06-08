Зміцнення нафтового ринку: позитивна динаміка в США підштовхнула трейдерів до зменшення коротких позицій

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Зміцнення нафтового ринку: позитивна динаміка в США підштовхнула трейдерів до зменшення коротких позицій

Попри побоювання щодо зниження попиту на нафту, сильна статистика з ринку праці США стала рушієм зростання котирувань WTI і Brent, сприяючи активізації перевезень нафтопродуктів та позитивним настроям на глобальних ринках.

Відновлення довіри до попиту на нафту

Ціни на нафту піднялися внаслідок сильних макроекономічних показників у США, що підживили надії на збереження попиту на нафтопродукти, зокрема дизельне пальне.

  • WTI з постачанням у липні подорожчала на 1,9% — до $64,58 за барель.
  • Brent з постачанням у серпні підвищилась на 1,7%, до $66,47 за барель.

Позитивні дані щодо ринку праці у США переконали алгоритмічних трейдерів у відсутності загрози миттєвого зниження попиту.

  • Цього тижня спекулятивні фонди скоротили короткі позиції з 64% до 9% за даними Bridgeton Research Group.
  • Ф’ючерси на дизель, чутливі до змін в економіці, досягли двотижневого максимуму.

«Ринок поводиться стримано, але макрофактори досі формують настрій», — зазначила Ребекка Бабін, старша трейдерка CIBC Private Wealth Group. «Позитивна динаміка безробіття зменшує побоювання щодо скорочення попиту в умовах тарифної невизначеності».

Торгові сигнали та вплив на перевезення

Надії на деескалацію торгівельної напруги між США та Китаєм також підтримали нафтовий ринок:

  • Трамп і Сі Цзіньпін погодилися продовжити перемовини щодо тарифів і постачання стратегічних мінералів.
  • Це створює умови для стабільних перевезень нафтопродуктів морем і залізницею, що є критично важливим для світового ринку.

Попри це, загальна картина залишається неоднозначною:

  • Останні тижні ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні близько $5.
  • Індекс волатильності на ф’ючерси WTI впав до найнижчого рівня з початку квітня.
  • Кількість бурових у США знизилась до мінімуму за чотири роки через слабкий прогноз попиту.

Джерело:

Terminal
За матеріалами: Bloomberg
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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