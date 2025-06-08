Зміцнення нафтового ринку: позитивна динаміка в США підштовхнула трейдерів до зменшення коротких позицій

Попри побоювання щодо зниження попиту на нафту, сильна статистика з ринку праці США стала рушієм зростання котирувань WTI і Brent, сприяючи активізації перевезень нафтопродуктів та позитивним настроям на глобальних ринках.
Відновлення довіри до попиту на нафту
Ціни на нафту піднялися внаслідок сильних макроекономічних показників у США, що підживили надії на збереження попиту на нафтопродукти, зокрема дизельне пальне.
- WTI з постачанням у липні подорожчала на 1,9% — до $64,58 за барель.
- Brent з постачанням у серпні підвищилась на 1,7%, до $66,47 за барель.
Позитивні дані щодо ринку праці у США переконали алгоритмічних трейдерів у відсутності загрози миттєвого зниження попиту.
- Цього тижня спекулятивні фонди скоротили короткі позиції з 64% до 9% за даними Bridgeton Research Group.
- Ф’ючерси на дизель, чутливі до змін в економіці, досягли двотижневого максимуму.
«Ринок поводиться стримано, але макрофактори досі формують настрій», — зазначила Ребекка Бабін, старша трейдерка CIBC Private Wealth Group. «Позитивна динаміка безробіття зменшує побоювання щодо скорочення попиту в умовах тарифної невизначеності».
Торгові сигнали та вплив на перевезення
Надії на деескалацію торгівельної напруги між США та Китаєм також підтримали нафтовий ринок:
- Трамп і Сі Цзіньпін погодилися продовжити перемовини щодо тарифів і постачання стратегічних мінералів.
- Це створює умови для стабільних перевезень нафтопродуктів морем і залізницею, що є критично важливим для світового ринку.
Попри це, загальна картина залишається неоднозначною:
- Останні тижні ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні близько $5.
- Індекс волатильності на ф’ючерси WTI впав до найнижчого рівня з початку квітня.
- Кількість бурових у США знизилась до мінімуму за чотири роки через слабкий прогноз попиту.
Джерело:
Terminal
За матеріалами: Bloomberg
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