Інвестиції у чисті види палива зростають, але залишаються залежними від політики

У 2025 році світові інвестиції в паливо з низьким рівнем викидів досягнуть рекордного рівня, однак обсяг вкладень лишається незначним, а реалізація проєктів — вкрай залежною від державно-регуляторної підтримки.
Залежність від політики та регуляторного середовища гальмує розвиток
- Загальний обсяг інвестицій у паливо з низькими викидами очікується менше 30 млрд доларів США у 2025 році, що, попри ріст, становить невелику частку від загальних енергетичних капіталовкладень.
- Найбільше зростання передбачається в сегменті вловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS): якщо всі схвалені проєкти будуть реалізовані, то інвестиції в цю сферу зростуть у десять разів до 2027 року.
- Проєкти з воднем залишаються вразливими до змін політичного клімату. За останні 12 місяців декілька з них було скасовано або відкладено.
- Незважаючи на ці труднощі, схвалені водневі ініціативи потребуватимуть приблизно 8 млрд доларів інвестицій у 2025 році, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.
Інвестиції у паливо з низьким рівнем викидів продовжують зростати, але їхня реалізація потребує чітких і стабільних політичних сигналів
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
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