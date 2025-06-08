Інвестиції у чисті види палива зростають, але залишаються залежними від політики

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Інвестиції у чисті види палива зростають, але залишаються залежними від політики

У 2025 році світові інвестиції в паливо з низьким рівнем викидів досягнуть рекордного рівня, однак обсяг вкладень лишається незначним, а реалізація проєктів — вкрай залежною від державно-регуляторної підтримки.

Залежність від політики та регуляторного середовища гальмує розвиток

  • Загальний обсяг інвестицій у паливо з низькими викидами очікується менше 30 млрд доларів США у 2025 році, що, попри ріст, становить невелику частку від загальних енергетичних капіталовкладень.
  • Найбільше зростання передбачається в сегменті вловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS): якщо всі схвалені проєкти будуть реалізовані, то інвестиції в цю сферу зростуть у десять разів до 2027 року.
  • Проєкти з воднем залишаються вразливими до змін політичного клімату. За останні 12 місяців декілька з них було скасовано або відкладено.
  • Незважаючи на ці труднощі, схвалені водневі ініціативи потребуватимуть приблизно 8 млрд доларів інвестицій у 2025 році, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Інвестиції у паливо з низьким рівнем викидів продовжують зростати, але їхня реалізація потребує чітких і стабільних політичних сигналів

Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA
Додаткові джерела інформації:

* Reuters Energy
* Bloomberg Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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