Світ готується до рекордного розширення потужностей LNG у 2026–2028 роках

У найближчі роки світовий газовий ринок очікує масштабне зростання потужностей зрідженого природного газу (LNG), що може змінити баланс сил у сфері енергетичних постачань.
Глобальний поштовх до інфраструктури LNG
- Інвестиції в нові LNG-об’єкти зростають на фоні підготовки масштабних проєктів у США, Катарі, Канаді та інших країнах.
- Попри окремі затримки та перевищення бюджету в поточному будівництві, період з 2026 до 2028 року стане одним із найдинамічніших за темпами запуску нових LNG-потужностей.
- У США вже будується 130 млрд кубометрів нової експортної потужності на рік, що дозволить майже подвоїти обсяг експорту LNG цієї країни.
- Гнучкість у виборі напрямків постачання, яку забезпечують нові американські потужності, сприятиме підвищенню стійкості та диверсифікації світових газових ринків.
«Період між 2026 і 2028 роками, ймовірно, стане одним із найпотужніших за темпами щорічного зростання потужностей LNG за всю історію», – йдеться в матеріалі.
Джерело: Terminal
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