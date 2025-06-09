Штучний інтелект і дата-центри радикально змінюють енергетичні інвестиції до 2030 року

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Штучний інтелект і дата-центри радикально змінюють енергетичні інвестиції до 2030 року

Зростання інвестицій у дата-центри, зумовлене розвитком штучного інтелекту, стає основним драйвером глобальних капіталовкладень в електрогенерацію. Попит на електроенергію від нових цифрових обчислювальних потужностей стрімко збільшується, і до 2030 року це змінить структуру глобальної енергетики.

Глобальний виклик: $170 млрд у нову генерацію до кінця десятиліття

Обсяг інвестицій у дата-центри виріс на 67% лише за два роки, а до 2030 року очікується ще \$4,2 трлн світових капіталовкладень у цей сектор. Попит на електроенергію від дата-центрів може подвоїтися до 950 ТВт·год, що створює небачений попит на нові потужності електрогенерації.

  • Очікується понад $170 млрд інвестицій у нові генеруючі потужності лише для задоволення потреб дата-центрів
  • Відновлювані джерела енергії мають забезпечити більшість цього зростання
  • Активно вивчаються наступні покоління енергетичних рішень, зокрема малі модульні ядерні реактори (SMRs)

SMR та дата-центри: симбіоз капіталомістких гравців

Основною перевагою ядерних SMR є стабільне виробництво енергії, що ідеально відповідає постійним потребам дата-центрів. Обидві інфраструктури — енерго- та капіталомісткі, і для окупності інвестицій їх потрібно використовувати з максимальною потужністю.

  • Понад 27 ГВт потужностей вже заплановано або повернуто в експлуатацію за участю технологічних гігантів
  • Серед країн-учасниць – США, Індія, Японія та Південна Корея
  • Ще понад 40 країн планують будівництво нових реакторів

«Шість нових країн приєдналися до зобов’язання потроїти глобальні ядерні потужності до 2050 року»

Водночас повноцінний запуск SMR очікується не раніше 2030-х років через складність погодження конструкцій, витрати та строки реалізації.

Геотермальна енергія: інноваційна альтернатива

Технологічні компанії активно інвестують і в нове покоління геотермальних потужностей, які, як і SMR, забезпечують стабільне навантаження. Залучення венчурного капіталу у цей сектор виросло з кількох мільйонів у 2017 році до майже \$1 млрд у 2024-му.

  • Google та NV Energy уклали «зелений тариф» на 115 МВт геотермальної потужності з Fervo Energy
  • Meta підписала окрему угоду з Sage Geosystems на ще 150 МВт
  • Паралельно досліджуються перспективи технологій уловлювання та зберігання CO₂

Висновки

Інвестиції в енергетику дедалі більше визначаються не лише кліматичними цілями, а й потребами цифрової трансформації. Дата-центри та штучний інтелект формують нову енергетичну реальність, у якій гнучкі й сталі джерела стають запорукою розвитку високих технологій.

 

Джерело:  Terminal

За матеріалами:

IEA: Electricity 2024
Fervo Energy newsroom
Sage Geosystems – News

Додаткові джерела інформації:

NuScale SMR
World Nuclear Association
Google Sustainability

Автор:

(Всего статей: 107)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: