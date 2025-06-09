Штучний інтелект і дата-центри радикально змінюють енергетичні інвестиції до 2030 року

Зростання інвестицій у дата-центри, зумовлене розвитком штучного інтелекту, стає основним драйвером глобальних капіталовкладень в електрогенерацію. Попит на електроенергію від нових цифрових обчислювальних потужностей стрімко збільшується, і до 2030 року це змінить структуру глобальної енергетики.
Глобальний виклик: $170 млрд у нову генерацію до кінця десятиліття
Обсяг інвестицій у дата-центри виріс на 67% лише за два роки, а до 2030 року очікується ще \$4,2 трлн світових капіталовкладень у цей сектор. Попит на електроенергію від дата-центрів може подвоїтися до 950 ТВт·год, що створює небачений попит на нові потужності електрогенерації.
- Очікується понад $170 млрд інвестицій у нові генеруючі потужності лише для задоволення потреб дата-центрів
- Відновлювані джерела енергії мають забезпечити більшість цього зростання
- Активно вивчаються наступні покоління енергетичних рішень, зокрема малі модульні ядерні реактори (SMRs)
SMR та дата-центри: симбіоз капіталомістких гравців
Основною перевагою ядерних SMR є стабільне виробництво енергії, що ідеально відповідає постійним потребам дата-центрів. Обидві інфраструктури — енерго- та капіталомісткі, і для окупності інвестицій їх потрібно використовувати з максимальною потужністю.
- Понад 27 ГВт потужностей вже заплановано або повернуто в експлуатацію за участю технологічних гігантів
- Серед країн-учасниць – США, Індія, Японія та Південна Корея
- Ще понад 40 країн планують будівництво нових реакторів
«Шість нових країн приєдналися до зобов’язання потроїти глобальні ядерні потужності до 2050 року»
Водночас повноцінний запуск SMR очікується не раніше 2030-х років через складність погодження конструкцій, витрати та строки реалізації.
Геотермальна енергія: інноваційна альтернатива
Технологічні компанії активно інвестують і в нове покоління геотермальних потужностей, які, як і SMR, забезпечують стабільне навантаження. Залучення венчурного капіталу у цей сектор виросло з кількох мільйонів у 2017 році до майже \$1 млрд у 2024-му.
- Google та NV Energy уклали «зелений тариф» на 115 МВт геотермальної потужності з Fervo Energy
- Meta підписала окрему угоду з Sage Geosystems на ще 150 МВт
- Паралельно досліджуються перспективи технологій уловлювання та зберігання CO₂
Висновки
Інвестиції в енергетику дедалі більше визначаються не лише кліматичними цілями, а й потребами цифрової трансформації. Дата-центри та штучний інтелект формують нову енергетичну реальність, у якій гнучкі й сталі джерела стають запорукою розвитку високих технологій.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
IEA: Electricity 2024
Fervo Energy newsroom
Sage Geosystems – News
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