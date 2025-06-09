Штучний інтелект і дата-центри радикально змінюють енергетичні інвестиції до 2030 року

Зростання інвестицій у дата-центри, зумовлене розвитком штучного інтелекту, стає основним драйвером глобальних капіталовкладень в електрогенерацію. Попит на електроенергію від нових цифрових обчислювальних потужностей стрімко збільшується, і до 2030 року це змінить структуру глобальної енергетики.

Глобальний виклик: $170 млрд у нову генерацію до кінця десятиліття

Обсяг інвестицій у дата-центри виріс на 67% лише за два роки, а до 2030 року очікується ще \$4,2 трлн світових капіталовкладень у цей сектор. Попит на електроенергію від дата-центрів може подвоїтися до 950 ТВт·год, що створює небачений попит на нові потужності електрогенерації.

Очікується понад $170 млрд інвестицій у нові генеруючі потужності лише для задоволення потреб дата-центрів

у нові генеруючі потужності лише для задоволення потреб дата-центрів Відновлювані джерела енергії мають забезпечити більшість цього зростання

мають забезпечити більшість цього зростання Активно вивчаються наступні покоління енергетичних рішень, зокрема малі модульні ядерні реактори (SMRs)

SMR та дата-центри: симбіоз капіталомістких гравців

Основною перевагою ядерних SMR є стабільне виробництво енергії, що ідеально відповідає постійним потребам дата-центрів. Обидві інфраструктури — енерго- та капіталомісткі, і для окупності інвестицій їх потрібно використовувати з максимальною потужністю.

Понад 27 ГВт потужностей вже заплановано або повернуто в експлуатацію за участю технологічних гігантів

потужностей вже заплановано або повернуто в експлуатацію за участю технологічних гігантів Серед країн-учасниць – США, Індія, Японія та Південна Корея

Ще понад 40 країн планують будівництво нових реакторів

«Шість нових країн приєдналися до зобов’язання потроїти глобальні ядерні потужності до 2050 року»

Водночас повноцінний запуск SMR очікується не раніше 2030-х років через складність погодження конструкцій, витрати та строки реалізації.

Геотермальна енергія: інноваційна альтернатива

Технологічні компанії активно інвестують і в нове покоління геотермальних потужностей, які, як і SMR, забезпечують стабільне навантаження. Залучення венчурного капіталу у цей сектор виросло з кількох мільйонів у 2017 році до майже \$1 млрд у 2024-му.

Google та NV Energy уклали «зелений тариф» на 115 МВт геотермальної потужності з Fervo Energy

уклали «зелений тариф» на 115 МВт геотермальної потужності з Fervo Energy Meta підписала окрему угоду з Sage Geosystems на ще 150 МВт

підписала окрему угоду з Sage Geosystems на ще 150 МВт Паралельно досліджуються перспективи технологій уловлювання та зберігання CO₂

Висновки

Інвестиції в енергетику дедалі більше визначаються не лише кліматичними цілями, а й потребами цифрової трансформації. Дата-центри та штучний інтелект формують нову енергетичну реальність, у якій гнучкі й сталі джерела стають запорукою розвитку високих технологій.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

IEA: Electricity 2024

Fervo Energy newsroom

Sage Geosystems – News

Додаткові джерела інформації:

NuScale SMR

World Nuclear Association

Google Sustainability