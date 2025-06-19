Податкові пільги США для SAF: шанс на продовження

Американські виробники сталого авіаційного пального (SAF) сподіваються зберегти податкові пільги 45Z попри бюджетні скорочення.

Американські виробники SAF демонструють впевненість, що податкові пільги за програмою «45Z» для виробництва чистого пального будуть збережені хоча б частково у межах законопроєкту «Big Beautiful Bill» президента США Дональда Трампа. Цей законопроєкт минулого місяця вже пройшов Палату представників і наразі перебуває на розгляді в Сенаті.

Податкові пільги 45Z планується продовжити

Згідно з чинною версією від Палати представників та проєктом комітету з фінансів Сенату, оприлюдненим цього тижня, податкові пільги 45Z планується продовжити з поточної дати завершення в 2027 році до 2031 року. Водночас, з початку наступного року очікується введення жорсткіших обмежень для отримувачів цих пільг.

Положення обох версій законопроєкту ще мають бути узгоджені між палатами Конгресу, перш ніж фінальний текст буде передано на підпис президентові.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA