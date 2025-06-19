Податкові пільги США для SAF: шанс на продовження

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Податкові пільги США для SAF: шанс на продовження

Американські виробники сталого авіаційного пального (SAF) сподіваються зберегти податкові пільги 45Z попри бюджетні скорочення.

Американські виробники SAF демонструють впевненість, що податкові пільги за програмою «45Z» для виробництва чистого пального будуть збережені хоча б частково у межах законопроєкту «Big Beautiful Bill» президента США Дональда Трампа. Цей законопроєкт минулого місяця вже пройшов Палату представників і наразі перебуває на розгляді в Сенаті.

Податкові пільги 45Z планується продовжити

Згідно з чинною версією від Палати представників та проєктом комітету з фінансів Сенату, оприлюдненим цього тижня, податкові пільги 45Z планується продовжити з поточної дати завершення в 2027 році до 2031 року. Водночас, з початку наступного року очікується введення жорсткіших обмежень для отримувачів цих пільг.

Положення обох версій законопроєкту ще мають бути узгоджені між палатами Конгресу, перш ніж фінальний текст буде передано на підпис президентові.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 1792)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: