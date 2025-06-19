Усунення вузьких місць у видобутку канадської нафти

Канада збільшує видобуток сировини для виробництва бітуму та NGL, покладаючись на модернізацію та нову транспортну інфраструктуру. Очікується, що обсяг рідких вуглеводнів досягне 6,8 млн барелів на добу до 2030 року.

Протягом прогнозного періоду видобуток нафти в Канаді продовжить зростати завдяки збільшенню обсягів бітуму та зріджених вуглеводнів (NGL). Західноканадський осадовий басейн (WCSB) стане головним джерелом цього зростання, доводячи загальний обсяг рідких вуглеводнів до 6,8 млн барелів на добу (мб/д) до кінця десятиліття. З 680 тис. барелів/д добового приросту — 270 тис. припадатиме на бітум і 300 тис. на NGL.

Прогноз видобутку бітуму та NGL

Обсяги видобутку бітуму зростуть до 2,4 мб/д у 2030 році, головно завдяки оптимізації та усуненню вузьких місць у поточних проєктах нафтових пісків. При цьому нові інвестиційні проєкти будуть обмежені за масштабами. Зростання NGL забезпечить супутній видобуток у рамках розвитку LTO та сланцевого газу в регіонах Montney, Duvernay і Cardium. Загальний обсяг NGL, включаючи пентан плюс, перевищить 1,4 мб/д до 2030 року. Водночас обсяг LTO зросте на 80 тис. барелів на добу — до 460 тис.

Видобуток на шельфі та перспективи

Нафтогазовий видобуток Канади на шельфі завершить десятиліття на рівні 240 тис. б/д — на 30 тис. вище за рівень початку періоду. У 2027 році очікується пік у 300 тис. б/д завдяки запуску проєкту West White Rose компанії Cenovus (50 тис. б/д). Зацікавленість у розвідці залишається низькою: навіть компанія Equinor, яка нещодавно пробурила успішну розвідувальну свердловину, відклала розробку родовищ.

Інфраструктура та ціни

Пропускна здатність вивезення нафти із WCSB зросла на 590 тис. б/д після введення в експлуатацію трубопроводу Trans Mountain Expansion (TMX) у другому кварталі 2024 року. Це дало змогу зменшити локальні цінові диференціали щодо WTI. Згідно з даними Argus Media, канадська нафта WCS Hardisty у середньому торгувалася з дисконтом у 12,60 дол./бар. протягом 12 місяців після запуску TMX, що значно менше порівняно з 17,20 дол./бар. рік перед цим.