Усунення вузьких місць у видобутку канадської нафти

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Усунення вузьких місць у видобутку канадської нафти

Канада збільшує видобуток сировини для виробництва бітуму та NGL, покладаючись на модернізацію та нову транспортну інфраструктуру. Очікується, що обсяг рідких вуглеводнів досягне 6,8 млн барелів на добу до 2030 року.

Протягом прогнозного періоду видобуток нафти в Канаді продовжить зростати завдяки збільшенню обсягів бітуму та зріджених вуглеводнів (NGL). Західноканадський осадовий басейн (WCSB) стане головним джерелом цього зростання, доводячи загальний обсяг рідких вуглеводнів до 6,8 млн барелів на добу (мб/д) до кінця десятиліття. З 680 тис. барелів/д добового приросту — 270 тис. припадатиме на бітум і 300 тис. на NGL.

Прогноз видобутку бітуму та NGL

Обсяги видобутку бітуму зростуть до 2,4 мб/д у 2030 році, головно завдяки оптимізації та усуненню вузьких місць у поточних проєктах нафтових пісків. При цьому нові інвестиційні проєкти будуть обмежені за масштабами. Зростання NGL забезпечить супутній видобуток у рамках розвитку LTO та сланцевого газу в регіонах Montney, Duvernay і Cardium. Загальний обсяг NGL, включаючи пентан плюс, перевищить 1,4 мб/д до 2030 року. Водночас обсяг LTO зросте на 80 тис. барелів на добу — до 460 тис.

Видобуток на шельфі та перспективи

Нафтогазовий видобуток Канади на шельфі завершить десятиліття на рівні 240 тис. б/д — на 30 тис. вище за рівень початку періоду. У 2027 році очікується пік у 300 тис. б/д завдяки запуску проєкту West White Rose компанії Cenovus (50 тис. б/д). Зацікавленість у розвідці залишається низькою: навіть компанія Equinor, яка нещодавно пробурила успішну розвідувальну свердловину, відклала розробку родовищ.

Інфраструктура та ціни

Пропускна здатність вивезення нафти із WCSB зросла на 590 тис. б/д після введення в експлуатацію трубопроводу Trans Mountain Expansion (TMX) у другому кварталі 2024 року. Це дало змогу зменшити локальні цінові диференціали щодо WTI. Згідно з даними Argus Media, канадська нафта WCS Hardisty у середньому торгувалася з дисконтом у 12,60 дол./бар. протягом 12 місяців після запуску TMX, що значно менше порівняно з 17,20 дол./бар. рік перед цим.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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