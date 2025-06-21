Розвиток біопалива стимулюється країнами, що розвиваються

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Розвиток біопалива стимулюється країнами, що розвиваються

У 2024–2030 роках світова пропозиція біопалива зросте на 680 тис. барелів на добу, причому левова частка приросту припадає на Бразилію, Індію та Індонезію. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує зростання світового виробництва біопального на 680 тис. барелів на добу у період з 2024 по 2030 рік. Зазначене збільшення майже порівну поділяється між етанолом та біодизелем.

Основні рушії розвитку біопального

Основними рушіями етанольного сегмента виступають Бразилія та Індія, які додадуть 140 тис. бар./день та 100 тис. бар./день відповідно, забезпечивши разом 70% загального приросту.

Зростання біодизеля є географічно більш диверсифікованим. Найбільші обсяги приросту очікуються з Індонезії (100 тис. бар./день) та Бразилії (80 тис. бар./день). Також приріст забезпечать США (40 тис. бар./день) та Канада (20 тис. бар./день).

Примітка: Під біодизелем у звіті IEA враховано також відновлюване дизельне паливо, авіаційне біопаливо (biojet) та відновлювану пічну оливу.

Бразилія забезпечить чверть світового приросту біопального завдяки реалізації урядової програми «Паливо майбутнього». Ініціатива передбачає нарощування внутрішнього виробництва, розвиток нормативної бази для SAF (сталого авіаційного пального), біометану та біопереробки.

Норми домішки

Одним з ключових кроків стане можливе підвищення обов’язкової частки етанолу у бензині з нинішніх 27,5% до 30% вже з 1 липня 2025 року — таке рішення може бути ухвалене на найближчому засіданні Національної ради з енергетичної політики (CNPE). Крім того, уряд Бразилії має намір щороку поступово підвищувати норму домішки біодизеля, аби досягти 20% до 2030 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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