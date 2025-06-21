Зростання премій на бензин: прибутки, ризики й відповідальність у час війни

Обновлено: Июнь 21, 2025.

Зростання премій на бензин: прибутки, ризики й відповідальність у час війни

18 червня 2025 року світові премії на бензин у Перській затоці сягнули 5,75 дол./бар., за даними Argus Media. Це найвищий рівень із квітня 2023 року, зумовлений обмеженою пропозицією та напруженою ситуацією в Ормузькій протоці.

Хто отримує найбільший прибуток

У глобальному контексті найбільше виграють постачальники з Близького Сходу, зокрема трейдери з Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, які постачають бензин до Азії, Африки та Середземномор’я. Також прибутки зростають у морських логістичних компаній через зростання фрахтових ставок і страхових надбавок.

В Україні найбільшу вигоду отримують великі імпортери та мережі АЗС, які мають змогу формувати цінову політику, випереджаючи або затримуючи відображення реальних змін у закупівельних цінах. Це дозволяє їм отримувати додаткову маржу в умовах слабкого державного контролю на тлі війни.

Ключові ризики для паливного ринку України

Ризик Ймовірність Вплив Опис
Зростання світових премій на бензин Висока Середній–високий Підвищення вартості імпорту може призвести до зростання роздрібних цін
Подорожчання фрахту і страхування Висока Середній Впливає на собівартість поставок через морські маршрути
Спекулятивна поведінка трейдерів Середня Високий Маніпуляція запасами та ціноутворенням для отримання надприбутків
Відсутність оперативного державного реагування Середня Середній–високий Затримка рішень загрожує ринковою дестабілізацією
Ризики логістики через країни ЄС Низька–середня Середній Можливе перевантаження напрямків через Польщу, Румунію

Що має зробити держава

  • Оперативний моніторинг цін: щотижнева звітність про структуру цін АЗС, маржу, запаси.
  • Антикризовий штаб: координація Мінекономіки, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету для попередження змов і зловживань.
  • Тимчасове регулювання: у разі різкого зростання — механізм компенсації або відстрочки податкових платежів для імпортерів без права підвищення цін.
  • Підвищення прозорості: зобов’язати найбільших імпортерів публікувати обсяги імпорту та середню ціну закупівлі з щомісячною регулярністю.

Графік динаміки премій на бензин Persian Gulf, $/бар.

Графік премій

Висновок

Зростання близькосхідних премій — не лише виклик, а й тест на зрілість українського паливного ринку. Якщо держава не втрутиться у стратегічні моменти — поточна ситуація перетвориться на джерело надприбутків для обмеженої кількості трейдерів за рахунок кінцевого споживача. Контроль, прозорість і збалансована політика — ключ до стабільності в умовах війни.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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