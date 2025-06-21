Зростання премій на бензин: прибутки, ризики й відповідальність у час війни

18 червня 2025 року світові премії на бензин у Перській затоці сягнули 5,75 дол./бар., за даними Argus Media. Це найвищий рівень із квітня 2023 року, зумовлений обмеженою пропозицією та напруженою ситуацією в Ормузькій протоці.
Хто отримує найбільший прибуток
У глобальному контексті найбільше виграють постачальники з Близького Сходу, зокрема трейдери з Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, які постачають бензин до Азії, Африки та Середземномор’я. Також прибутки зростають у морських логістичних компаній через зростання фрахтових ставок і страхових надбавок.
В Україні найбільшу вигоду отримують великі імпортери та мережі АЗС, які мають змогу формувати цінову політику, випереджаючи або затримуючи відображення реальних змін у закупівельних цінах. Це дозволяє їм отримувати додаткову маржу в умовах слабкого державного контролю на тлі війни.
Ключові ризики для паливного ринку України
|Ризик
|Ймовірність
|Вплив
|Опис
|Зростання світових премій на бензин
|Висока
|Середній–високий
|Підвищення вартості імпорту може призвести до зростання роздрібних цін
|Подорожчання фрахту і страхування
|Висока
|Середній
|Впливає на собівартість поставок через морські маршрути
|Спекулятивна поведінка трейдерів
|Середня
|Високий
|Маніпуляція запасами та ціноутворенням для отримання надприбутків
|Відсутність оперативного державного реагування
|Середня
|Середній–високий
|Затримка рішень загрожує ринковою дестабілізацією
|Ризики логістики через країни ЄС
|Низька–середня
|Середній
|Можливе перевантаження напрямків через Польщу, Румунію
Що має зробити держава
- Оперативний моніторинг цін: щотижнева звітність про структуру цін АЗС, маржу, запаси.
- Антикризовий штаб: координація Мінекономіки, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету для попередження змов і зловживань.
- Тимчасове регулювання: у разі різкого зростання — механізм компенсації або відстрочки податкових платежів для імпортерів без права підвищення цін.
- Підвищення прозорості: зобов’язати найбільших імпортерів публікувати обсяги імпорту та середню ціну закупівлі з щомісячною регулярністю.
Графік динаміки премій на бензин Persian Gulf, $/бар.
Висновок
Зростання близькосхідних премій — не лише виклик, а й тест на зрілість українського паливного ринку. Якщо держава не втрутиться у стратегічні моменти — поточна ситуація перетвориться на джерело надприбутків для обмеженої кількості трейдерів за рахунок кінцевого споживача. Контроль, прозорість і збалансована політика — ключ до стабільності в умовах війни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media
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