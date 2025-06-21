Зростання премій на бензин: прибутки, ризики й відповідальність у час війни

18 червня 2025 року світові премії на бензин у Перській затоці сягнули 5,75 дол./бар., за даними Argus Media. Це найвищий рівень із квітня 2023 року, зумовлений обмеженою пропозицією та напруженою ситуацією в Ормузькій протоці.

Хто отримує найбільший прибуток

У глобальному контексті найбільше виграють постачальники з Близького Сходу, зокрема трейдери з Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, які постачають бензин до Азії, Африки та Середземномор’я. Також прибутки зростають у морських логістичних компаній через зростання фрахтових ставок і страхових надбавок.

В Україні найбільшу вигоду отримують великі імпортери та мережі АЗС, які мають змогу формувати цінову політику, випереджаючи або затримуючи відображення реальних змін у закупівельних цінах. Це дозволяє їм отримувати додаткову маржу в умовах слабкого державного контролю на тлі війни.

Ключові ризики для паливного ринку України

Ризик Ймовірність Вплив Опис Зростання світових премій на бензин Висока Середній–високий Підвищення вартості імпорту може призвести до зростання роздрібних цін Подорожчання фрахту і страхування Висока Середній Впливає на собівартість поставок через морські маршрути Спекулятивна поведінка трейдерів Середня Високий Маніпуляція запасами та ціноутворенням для отримання надприбутків Відсутність оперативного державного реагування Середня Середній–високий Затримка рішень загрожує ринковою дестабілізацією Ризики логістики через країни ЄС Низька–середня Середній Можливе перевантаження напрямків через Польщу, Румунію

Що має зробити держава

Оперативний моніторинг цін: щотижнева звітність про структуру цін АЗС, маржу, запаси.

щотижнева звітність про структуру цін АЗС, маржу, запаси. Антикризовий штаб: координація Мінекономіки, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету для попередження змов і зловживань.

координація Мінекономіки, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету для попередження змов і зловживань. Тимчасове регулювання: у разі різкого зростання — механізм компенсації або відстрочки податкових платежів для імпортерів без права підвищення цін.

у разі різкого зростання — механізм компенсації або відстрочки податкових платежів для імпортерів без права підвищення цін. Підвищення прозорості: зобов’язати найбільших імпортерів публікувати обсяги імпорту та середню ціну закупівлі з щомісячною регулярністю.

Графік динаміки премій на бензин Persian Gulf, $/бар.

Висновок

Зростання близькосхідних премій — не лише виклик, а й тест на зрілість українського паливного ринку. Якщо держава не втрутиться у стратегічні моменти — поточна ситуація перетвориться на джерело надприбутків для обмеженої кількості трейдерів за рахунок кінцевого споживача. Контроль, прозорість і збалансована політика — ключ до стабільності в умовах війни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media