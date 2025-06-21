Ціни на нафту Brent обвалюються: реакція ринку на відтермінування Трампом удару по Ірану

Обновлено: Июнь 21, 2025. Тэги: , , , , ,

Ціни на нафту Brent обвалюються: реакція ринку на відтермінування Трампом удару по Ірану

Після заяви Білого дому підтримати рішення про удар по Ірану через два тижні, світові ціни на нафту Brent знижуються, віддаючи частину недавнього зростання.

Ф’ючерси на Brent зазнали падіння на 3,7 % — до $75,96 за баррель. WTI впала на 0,9 % до $72,86 за баррель через вихідний в США. Ціни на нафту залишаються на рівні другого тижня зростання завдяки геополітичній напрузі на Близькому Сході. Прогнозується можливе обмеження постачань з Ірану — члена ОПЕК, який посідає 3‑тє місце за обсягами експорту. У США запаси нафти скоротились більш ніж на 10 млн баррелей наприкінці минулого тижня — підтримка цін. Підвищення попиту очікується у зв’язку з початком активного літнього сезону подорожей.

Білий дім оприлюднив, що рішення щодо удару по Ірану відкладається на два тижні — це дозволяє ринку позбутися частини геополітичної премії :contentReference[oaicite:0]{index=0}. Президент США підтримує збереження можливості продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Напруга в регіоні залишається високою, зокрема через можливі подальші удари Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану.

В Україні це падіння позначається на внутрішніх цінах — за останні три дні вартість бензину і дизельного пального на заправках зросла у попередній період через підвищення ціни Brent. Також це вплинуло на ціну природного газу — понад 31 500 грн/тис. куб м.

Якщо США і союзники таки нанесуть удар по Ірану після двотижневого періоду, варто очікувати новий сплеск цін Brent. Зменшення запасів у США зміцнює вразливість ринку до змін попиту й пропозиції. Для споживачів в Україні це означає потенційне нове зростання внутрішніх цін на нафтопродукти

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investing.com, Українська Енергетика, Espreso.tv

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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