Китайські барелі підтримують слабкий нафтовий ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону

Попри скорочення видобутку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Китай утримує позиції завдяки інвестиціям та державній підтримці.

Пропозиція нафти скоротилася

Пропозиція нафти в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, що не входять до ОПЕК+, скоротилася на 650 тис. барелів на добу за останнє десятиліття та, за прогнозами, зменшиться ще на 340 тис. барелів на добу — до 6,4 млн барелів на добу до 2030 року. Основними факторами цього спаду стали старіння нафтових родовищ, зміна структури власності та зосередження інвестицій на розвитку газового сектору. Водночас, у таких країнах, як Індонезія та Індія, уже спостерігаються позитивні зрушення внаслідок масштабних реформ.

Китай став винятком

Високий рівень реінвестування, успішна розвідка родовищ і рішуча державна політика щодо нарощування видобутку дозволили країні протистояти загальносвітовій тенденції зниження. Три державні нафтогазові компанії — Sinopec, CNPC та CNOOC — наростили інвестиції, що дозволило збільшити видобуток з 3,8 млн барелів на добу у 2018 році до 4,3 млн барелів на добу у 2024 році.

Китайські урядові П’ятирічні плани останніх років визначають амбітні енергетичні й кліматичні цілі, в яких акцент зроблено на енергетичну безпеку та розвиток викопного палива. У 15-му П’ятирічному плані (2026–2030 рр.) збереження щорічного обсягу видобутку нафти вище 4 млн барелів на добу залишається одним із ключових орієнтирів.

У звіті IEA очікується, що завдяки реалізації нових морських проєктів, а також бурінням на суші для доуплотнення та розмежування покладів, видобуток нафти в Китаї зросте до 4,4 млн барелів на добу і триматиметься на цьому рівні протягом трьох років, перш ніж знизитися до 4,2 млн барелів на добу до кінця десятиліття.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA