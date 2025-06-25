Ціни на пропан у США: складна ситуація для зимових контрактів

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ціни на пропан у США: складна ситуація для зимових контрактів

Попри відносне покращення фундаментальних показників ринку пропану, середньострокові цінові перспективи для трейдерів і роздрібних постачальників у США залишаються обмеженими. Поточні котирування на зимовий період 2025–2026 років не надто привабливі порівняно з довгостроковими історичними цінами, хоча ситуація могла б бути й гіршою.

Цінові орієнтири і ризики для трейдерів

  • Середня ціна на зиму 2025–2026 років у Мон-Белв’ю (MB) та Конвеї становить 84 центи за галон, що на 10–11 центів вище за 10-річну середню.
  • Лише в 3 з останніх 10 зим фактичні ціни були вищими за поточні форвардні котирування — наприклад, у 2014–2015 роках — 118,1 ц/гал, у 2021–2022 — 108,3 ц/гал.
  • Ризик для трейдерів полягає в тому, що у 3 з 10 останніх зим ціни опускались до середини 40-х центів, тож фіксація нинішніх контрактів може виявитися збитковою.

Запаси та вплив геополітики

  • Запаси пропану в США за останні три тижні зросли значно вище за середнє п’ятирічне значення, що зняло ціновий тиск попри зростання котирувань нафти.
  • Ціна WTI зросла на $14,05 за барель у червні, тоді як пропан подорожчав лише на 11% завдяки поліпшенню внутрішніх факторів.
  • Геополітична напруга — зокрема загострення між Іраном та Ізраїлем — підвищила ризики перебоїв з нафтовим експортом, що вплинуло на форвардні криві нафтових контрактів.

Форвардні криві і перспективи на майбутнє

  • Ціни на зиму 2026–2027 оцінюються на рівні 74 центи, що лише трохи нижче від нинішнього сезону, але ще не дотягують до «зони вигідної покупки».
  • Контракти на 2027–2028 роки мають ціну 73 центи — на рівні 10-річної середньої — отже, лише незначно вигідні.

Джерело: Terminal
За матеріалами: lpgasmagazine.com
Додаткові джерела інформації: EIA – Weekly U.S. Propane PricesReuters – Oil Market News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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