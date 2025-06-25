Ціни на пропан у США: складна ситуація для зимових контрактів

Попри відносне покращення фундаментальних показників ринку пропану, середньострокові цінові перспективи для трейдерів і роздрібних постачальників у США залишаються обмеженими. Поточні котирування на зимовий період 2025–2026 років не надто привабливі порівняно з довгостроковими історичними цінами, хоча ситуація могла б бути й гіршою.
Цінові орієнтири і ризики для трейдерів
- Середня ціна на зиму 2025–2026 років у Мон-Белв’ю (MB) та Конвеї становить 84 центи за галон, що на 10–11 центів вище за 10-річну середню.
- Лише в 3 з останніх 10 зим фактичні ціни були вищими за поточні форвардні котирування — наприклад, у 2014–2015 роках — 118,1 ц/гал, у 2021–2022 — 108,3 ц/гал.
- Ризик для трейдерів полягає в тому, що у 3 з 10 останніх зим ціни опускались до середини 40-х центів, тож фіксація нинішніх контрактів може виявитися збитковою.
Запаси та вплив геополітики
- Запаси пропану в США за останні три тижні зросли значно вище за середнє п’ятирічне значення, що зняло ціновий тиск попри зростання котирувань нафти.
- Ціна WTI зросла на $14,05 за барель у червні, тоді як пропан подорожчав лише на 11% завдяки поліпшенню внутрішніх факторів.
- Геополітична напруга — зокрема загострення між Іраном та Ізраїлем — підвищила ризики перебоїв з нафтовим експортом, що вплинуло на форвардні криві нафтових контрактів.
Форвардні криві і перспективи на майбутнє
- Ціни на зиму 2026–2027 оцінюються на рівні 74 центи, що лише трохи нижче від нинішнього сезону, але ще не дотягують до «зони вигідної покупки».
- Контракти на 2027–2028 роки мають ціну 73 центи — на рівні 10-річної середньої — отже, лише незначно вигідні.
Джерело: Terminal
За матеріалами: lpgasmagazine.com
Додаткові джерела інформації: EIA – Weekly U.S. Propane Prices, Reuters – Oil Market News
Замовити тижневий звіт по ринку