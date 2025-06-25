Канада встановить рекорд з видобутку нафти з пісків у 2025 році

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Канада встановить рекорд з видобутку нафти з пісків у 2025 році

Попри зниження світових цін на нафту, видобуток із нафтових пісків Канади сягне рекордного рівня — 3,5 млн барелів на добу у 2025 році, з подальшим зростанням до 3,9 млн барелів на добу до 2030-го. Прогноз базується на оптимізації, ефективності активів і привабливих економічних показниках.

Стійке зростання нафтових пісків

  • Прогноз на 2025 рік: за даними S&P Global Commodity Insights, середньорічний обсяг видобутку з нафтових пісків Канади досягне 3,5 млн барелів на добу, що на 5% більше порівняно з 2024 роком.
  • Довгострокова перспектива: до 2030 року обсяг виробництва перевищить 3,9 млн барелів на добу, що на 500 тис. барелів більше за рівень 2024 року та на 100 тис. більше за попередній десятирічний прогноз.
  • Причини зростання: ефективність, оптимізація та сприятливі економічні умови забезпечують поступове нарощування потужностей.
  • Економіка нафтових пісків: після великих капіталовкладень на початку, собівартість видобутку стає низькою, що дозволяє витримувати цінову волатильність.
  • Можливі ризики: нижчі ціни на нафту у 2025 році та обмеження експорту через трубопроводи залишаються факторами невизначеності.

«Попри нижчий ціновий тренд у 2025 році та можливі обмеження експорту через трубопроводи, нафтові піски довели, що здатні витримувати екстремальні коливання цін»

— Селіна Хван, директорка ринку сирої нафти, S&P Global Commodity Insights

Канадський видобуток демонструє стабільність

  • Стійкість до ринкових шоків: канадські енергетичні компанії не скорочували інвестицій та планів видобутку у 2025 році, на відміну від деяких американських виробників.
  • Якість ресурсної бази: Західний канадський басейн (WCSB) забезпечує довготривалі й стабільні запаси нафти.
  • Конкурентна перевага: канадські компанії показали кращу адаптивність у порівнянні з аналогами у США.

Висновки

У 2025 році Канада зміцнить свої позиції серед провідних нафтовидобувних країн завдяки стабільному зростанню виробництва з нафтових пісків. Попри ризики у вигляді падіння цін та логістичних обмежень, енергетичний сектор Канади демонструє високу адаптивність, що робить його одним із ключових гравців на глобальному ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice: Canada’s Oil Sands Production Set for Record High in 2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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