Канада встановить рекорд з видобутку нафти з пісків у 2025 році

Попри зниження світових цін на нафту, видобуток із нафтових пісків Канади сягне рекордного рівня — 3,5 млн барелів на добу у 2025 році, з подальшим зростанням до 3,9 млн барелів на добу до 2030-го. Прогноз базується на оптимізації, ефективності активів і привабливих економічних показниках.
Стійке зростання нафтових пісків
- Прогноз на 2025 рік: за даними S&P Global Commodity Insights, середньорічний обсяг видобутку з нафтових пісків Канади досягне 3,5 млн барелів на добу, що на 5% більше порівняно з 2024 роком.
- Довгострокова перспектива: до 2030 року обсяг виробництва перевищить 3,9 млн барелів на добу, що на 500 тис. барелів більше за рівень 2024 року та на 100 тис. більше за попередній десятирічний прогноз.
- Причини зростання: ефективність, оптимізація та сприятливі економічні умови забезпечують поступове нарощування потужностей.
- Економіка нафтових пісків: після великих капіталовкладень на початку, собівартість видобутку стає низькою, що дозволяє витримувати цінову волатильність.
- Можливі ризики: нижчі ціни на нафту у 2025 році та обмеження експорту через трубопроводи залишаються факторами невизначеності.
«Попри нижчий ціновий тренд у 2025 році та можливі обмеження експорту через трубопроводи, нафтові піски довели, що здатні витримувати екстремальні коливання цін»
— Селіна Хван, директорка ринку сирої нафти, S&P Global Commodity Insights
Канадський видобуток демонструє стабільність
- Стійкість до ринкових шоків: канадські енергетичні компанії не скорочували інвестицій та планів видобутку у 2025 році, на відміну від деяких американських виробників.
- Якість ресурсної бази: Західний канадський басейн (WCSB) забезпечує довготривалі й стабільні запаси нафти.
- Конкурентна перевага: канадські компанії показали кращу адаптивність у порівнянні з аналогами у США.
Висновки
У 2025 році Канада зміцнить свої позиції серед провідних нафтовидобувних країн завдяки стабільному зростанню виробництва з нафтових пісків. Попри ризики у вигляді падіння цін та логістичних обмежень, енергетичний сектор Канади демонструє високу адаптивність, що робить його одним із ключових гравців на глобальному ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice: Canada’s Oil Sands Production Set for Record High in 2025