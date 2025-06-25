Іспанський біодизель під тиском: імпорт зростає, виробництво падає

Попри офіційні зусилля, іспанська індустрія біодизелю стикається з критичними викликами: від слабких маржин і технічних проблем до конкуренції з HVO та незавершених розслідувань шахрайств на сотні мільйонів євро.
Складнощі біопаливного сектору Іспанії
- Маржинальний тиск — виробники повідомляють про тривале зниження рентабельності та простої потужностей
- Регуляторна невизначеність — очікується перегляд сертифікацій ISCC щодо сталості імпортованої сировини, зокрема УКО та HVO з Азійсько-Тихоокеанського регіону
- Шахрайство — відкриті справи 2023 року на суму понад €500 млн залишаються невирішеними
- Вплив США — скасування податкового кредиту для блендерів припинило експорт іспанського біопального на американський ринок
- Проблеми з SICBIOS — державна система обліку має технічні збої, міністерство енергетики продовжило термін подачі квитків до 31 серпня
Зміна зовнішньоторговельного балансу
- Імпорт зріс на 45% — до 270 тис. т у січні-квітні 2025 року
- Головні постачальники: Нідерланди (105 тис. т), Малайзія, Італія, Бельгія, Мальта
- Зростання імпорту зробило Іспанію нетто-імпортером — рідкісний випадок для країни
Різке падіння експорту
- Експорт скоротився на 67% — лише 190 тис. т за січень-квітень, найнижчий показник за 10 років
- У квітні експорт становив менше 50 тис. т — третій найгірший місячний результат з 2017 року
- Падіння експорту пов’язане зі скороченням внутрішнього виробництва, що знизилося на 53% — до 435 тис. т
«Усі чекають, коли ISCC анулює сертифікати» — зазначив один з іспанських виробників
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За матеріалами: Argus Media
Додаткові джерела інформації:
Єврокомісія – політика щодо біопального
ISCC сертифікаційна система