Іспанський біодизель під тиском: імпорт зростає, виробництво падає

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Іспанський біодизель під тиском: імпорт зростає, виробництво падає

Попри офіційні зусилля, іспанська індустрія біодизелю стикається з критичними викликами: від слабких маржин і технічних проблем до конкуренції з HVO та незавершених розслідувань шахрайств на сотні мільйонів євро.

Складнощі біопаливного сектору Іспанії

  • Маржинальний тиск — виробники повідомляють про тривале зниження рентабельності та простої потужностей
  • Регуляторна невизначеність — очікується перегляд сертифікацій ISCC щодо сталості імпортованої сировини, зокрема УКО та HVO з Азійсько-Тихоокеанського регіону
  • Шахрайство — відкриті справи 2023 року на суму понад €500 млн залишаються невирішеними
  • Вплив США — скасування податкового кредиту для блендерів припинило експорт іспанського біопального на американський ринок
  • Проблеми з SICBIOS — державна система обліку має технічні збої, міністерство енергетики продовжило термін подачі квитків до 31 серпня

Зміна зовнішньоторговельного балансу

  • Імпорт зріс на 45% — до 270 тис. т у січні-квітні 2025 року
  • Головні постачальники: Нідерланди (105 тис. т), Малайзія, Італія, Бельгія, Мальта
  • Зростання імпорту зробило Іспанію нетто-імпортером — рідкісний випадок для країни

Різке падіння експорту

  • Експорт скоротився на 67% — лише 190 тис. т за січень-квітень, найнижчий показник за 10 років
  • У квітні експорт становив менше 50 тис. т — третій найгірший місячний результат з 2017 року
  • Падіння експорту пов’язане зі скороченням внутрішнього виробництва, що знизилося на 53% — до 435 тис. т

«Усі чекають, коли ISCC анулює сертифікати» — зазначив один з іспанських виробників

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За матеріалами: Argus Media

Додаткові джерела інформації:

Єврокомісія – політика щодо біопального
ISCC сертифікаційна система

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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