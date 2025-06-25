ENI відокремлює італійський переробку нафти в окрему “сателітну” компанію

Обновлено: Июнь 25, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

ENI відокремлює італійський переробку нафти в окрему “сателітну” компанію

ENI планує створити нову компанію, Eni Industrial Evolution, для управління традиційними італійськими проєктами з переробки нафти, продовжуючи свою “сателітну” стратегію залучення інвестицій.

Нова структура: згідно зі звітами профспілок, в січні-червні 2025 року ENI має намір виділити підрозділ з обробки нафти та логістики в окрему компанію, ймовірно названу Eni Industrial Evolution (EIE).

Обсяг персоналу: до ≈2 000 працівників переходитимуть до нової структури, включно з Livorno та Sannazzaro – частинами енергетичного комплексу. Біорефінерії у фокусі: EIE також займатиметься конверсією згаданих заводів у біорефінерії, підсилюючи ENI — через Plenitude, Enilive та майбутній підрозділ CCS — у переході до зеленої продукції. “Satellite” стратегія: ENI вже запустила Plenitude (ВИЕНО для ВДЕ та роздрібу) і Enilive (біопаливо), а також оголошує плани щодо CCS-стартапу — усе в рамках окремих балансів і залучення інвесторів. Дочірня компанія Versalis вже запустила початковий проєкт з переробки пластику “Hoop” і планує масштабувати його до 2029 року — частина оновлення хімбізнесу поряд із біо-проєктами.

Очікувані вигоди: відокремлення “brown” активів полегшить залучення інвестицій, не тягнучи за собою “green” бізнес ENI, що стимулює ESG-орієнтовані капітали. ENI вже отримала €2.9 млрд від продажу 25 % Enilive KKR, а плановані подальші продажі (Plenitude, CCS, біопластики Novamont) забезпечать ≈€2.5 млрд до кінця 2025 року. Такі проєкти стають “stranded assets” в умовах суворішого кліматичного регулювання та циклічності ринку; ефективність EIE залежатиме від капітального оновлення і реакції на CBAM — механізм ЄС.

Новий “сателіт” EIE дозволить ENI — попри випуск “brown” активів — зосередитися на енергетичному переході, підтримуючи біопаливні напрямки та хімічні переробки. Водночас успіх залежатиме від спроможності нової структури залучити зовнішній капітал, оновити технології і адаптуватися до глобальних кліматичних реалій.

Джерело: Terminal За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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