ENI відокремлює італійський переробку нафти в окрему “сателітну” компанію

ENI планує створити нову компанію, Eni Industrial Evolution, для управління традиційними італійськими проєктами з переробки нафти, продовжуючи свою “сателітну” стратегію залучення інвестицій.

Нова структура: згідно зі звітами профспілок, в січні-червні 2025 року ENI має намір виділити підрозділ з обробки нафти та логістики в окрему компанію, ймовірно названу Eni Industrial Evolution (EIE).

Обсяг персоналу: до ≈2 000 працівників переходитимуть до нової структури, включно з Livorno та Sannazzaro – частинами енергетичного комплексу. Біорефінерії у фокусі: EIE також займатиметься конверсією згаданих заводів у біорефінерії, підсилюючи ENI — через Plenitude, Enilive та майбутній підрозділ CCS — у переході до зеленої продукції. “Satellite” стратегія: ENI вже запустила Plenitude (ВИЕНО для ВДЕ та роздрібу) і Enilive (біопаливо), а також оголошує плани щодо CCS-стартапу — усе в рамках окремих балансів і залучення інвесторів. Дочірня компанія Versalis вже запустила початковий проєкт з переробки пластику “Hoop” і планує масштабувати його до 2029 року — частина оновлення хімбізнесу поряд із біо-проєктами.

Очікувані вигоди: відокремлення “brown” активів полегшить залучення інвестицій, не тягнучи за собою “green” бізнес ENI, що стимулює ESG-орієнтовані капітали. ENI вже отримала €2.9 млрд від продажу 25 % Enilive KKR, а плановані подальші продажі (Plenitude, CCS, біопластики Novamont) забезпечать ≈€2.5 млрд до кінця 2025 року. Такі проєкти стають “stranded assets” в умовах суворішого кліматичного регулювання та циклічності ринку; ефективність EIE залежатиме від капітального оновлення і реакції на CBAM — механізм ЄС.

Новий “сателіт” EIE дозволить ENI — попри випуск “brown” активів — зосередитися на енергетичному переході, підтримуючи біопаливні напрямки та хімічні переробки. Водночас успіх залежатиме від спроможності нової структури залучити зовнішній капітал, оновити технології і адаптуватися до глобальних кліматичних реалій.

Джерело: Terminal За матеріалами: oilprice.com