Американські зміни до податкових кредитів для чистої енергетики можуть мати значні наслідки для економіки

Пропозиції Республіканської партії США щодо змін до податкових кредитів Закону про зниження інфляції (IRA) викликають серйозну стурбованість у галузі через потенційні «ефекти доміно» для інвестицій у чисту енергетику та економіку загалом.
Обговорення змін до податкових стимулів
Американський ринок податкового капіталу значно зріс із 2022 по 2024 рік — з 18 млрд до 40 млрд доларів США — завдяки можливості передавати чисті енергетичні податкові кредити третім особам.
- Це спростило фінансування проєктів у США.
- Багато компаній з різних секторів купують такі кредити, навіть якщо їхня діяльність не пов’язана з енергетикою.
Амiш Шах, партнер з податкового права в Holland & Knight, підкреслив:
«Це не лише про енергетичні податкові кредити. Це має величезні ефекти для економіки в цілому, і важливо це пам’ятати».
Загроза від нових положень щодо іноземних компаній
Увагу юристів і девелоперів проєктів привернули положення про «іноземні компанії занепокоєння» (FEOC) у проєктах законів Палати представників і Сенату.
- Обмеження стосуються технологічно нейтральних кредитів 45Y і 48E для виробництва та інвестицій у чисту електроенергію, а також кредиту 45X для передових енергетичних виробництв.
- Законопроєкт Палати представників забороняє участь проєктів, які отримують «матеріальну» допомогу від компаній із Північної Кореї, Китаю, ірану чи рф без винятків de minimis, що робить положення «непрактичними» на думку індустрії.
- Натомість Сенат пропонує поступове порогове значення витрат без зворотної сили, що дозволить проєктам, які розпочали будівництво у 2024 році, зберегти чинні умови до 2028 року.
«Якщо ви змогли забезпечити безпечну гавані для цих проєктів, у вас загалом є час до 2028 року, щоб ввести їх в експлуатацію», — пояснив Стівен Шмолл з Alvarez & Marsal Tax.
Фінансові аспекти та ризики для ринку
- Кредити 45Y і 48E для вітрових і сонячних проєктів знижуватимуться з 2026 року — до 60% вартості, 20% у 2027-му, а у 2028 році — будуть скасовані.
- Інші безвуглецеві технології, включно з накопиченням енергії, зберігатимуть повні кредити до 2033 року.
Стівен Шмолл звернув увагу:
«Ціноутворення на ринку PPA (договорів купівлі електроенергії) може суттєво змінитися, якщо частина учасників отримає повні кредити, а інші — ні».
Перспективи попри обмеження
Попри можливі скорочення чи зміни, ринок податкових кредитів може зберегти активність.
«Усе це перемішується в одній великій мисці, і подивимося, що буде в результаті», — додав Амiш Шах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: S&P G